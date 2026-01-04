트럼프 "정권 이양 때까지 베네수엘라 직접 통치"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미군 주둔 가능성 시사

도널드 트럼프 미국 대통령은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 축출된 이후 안정적인 권력 이양이 완료될 때까지 베네수엘라를 통치하겠다고 3일(현지시간) 밝혔다.

3일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 사진. 트럼프 대통령은 미군이 이날 체포한 마두로 대통령이 미군 강습상륙함 '이오지마함'에 탑승해 있는 모습이라고 주장했다. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고 자택에서 열린 기자회견에서 "안전하고 적절하며 현명한 정권 이양이 가능해질 때까지 우리가 베네수엘라를 운영하겠다"고 말했다. 그는 "베네수엘라 국민을 고려하지 않는 다른 세력이 권력을 장악하도록 내버려 둘 수 없다"며 "적절한 이양이 이뤄질 때까지 머물 것"이라고 덧붙였다.

이는 미군 병력을 베네수엘라 인근에 배치·유지하며 과도기적 통치를 맡겠다는 뜻으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 "한 그룹과 함께 국가 운영에 나설 것"이라고도 했다.

트럼프 대통령은 또 델시 로드리게스 부통령이 대통령직을 승계한 것으로 알고 있다며, 그가 미국의 요구에 협조할 의사를 밝혔다고 전했다.

베네수엘라에 대한 미군 지상군 투입 가능성에 대한 질문에 트럼프 대통령은 "두렵지 않다"고 답해, 통치 기간 중 미군 주둔 가능성을 배제하지 않았다. 이어 "미국 함대는 현 위치(베네수엘라 인근 해상)에서 대기 중이고 미국은 모든 군사적 선택지를 보유하고 있다"며 "미국의 요구가 완전히 관철될 때까지 베네수엘라 정치인과 군 지휘부는 마두로에게 일어난 일이 자신에게도 일어날 수 있음을 인식해야 한다"고 경고했다.

트럼프 대통령은 경제 분야와 관련해 "대규모 미국 석유 기업들이 베네수엘라에 진출해 수십억 달러를 투자해 심각하게 훼손된 석유 인프라를 복구할 것"이라며 "해당 국가를 위해 돈을 벌게 될 것"이라고 말했다.

서반구에서 미국의 영향력 강화가 이번 조치의 배경 중 하나란 점도 시사했다. 트럼프 대통령은 "외부 세력이 서반구에서 미국 국민을 약탈하거나 미국을 밀어내는 일은 결코 허용하지 않겠다"며 "새 국가안보전략(NSS) 아래 서반구에서 미국의 지배력은 다시는 의문시되지 않을 것"이라고 강조했다.





미국은 이날 새벽 베네수엘라 수도 카라카스 일대를 공격해 반미 성향의 마두로 대통령을 생포했다. 트럼프 대통령은 '마약 테러리스트' 혐의로 2020년 미국 검찰에 기소된 마두로 대통령 부부를 뉴욕으로 압송하고 있으며 재판 장소는 뉴욕이나 마이애미가 될 것이라고 밝혔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

