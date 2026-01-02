홍성주 대구 경제부시장 "제조기업 AI·로봇 전환 적극 돕겠다"…지오로봇·삼익THK 방문

홍성주 대구시 경제부시장은 2일 병오년 새해 첫 현장 일정으로 ㈜지오로봇과 ㈜삼익THK를 차례로 방문해 현장을 둘러보고, 지역 로봇기업의 애로사항을 청취하며 협력 방안을 논의했다.

이번 방문은 인공지능(AI) 기술의 접목으로 산업용 로봇과 물류·서비스 로봇 간 경계가 빠르게 허물어지고, 모바일 매니퓰레이션(조작), 협동로봇, 이동형 로봇 등 다양한 로봇 솔루션이 상용화 단계에 진입한 가운데, 지역 로봇기업과 협력 기반을 강화하고 제조 현장의 AI팩토리 전환을 가속화하기 위해 마련됐다.

홍성주 대구시 경제부시장(중앙)이 대구지역 로봇기업인 '지오로봇'을 방문해 로봇산업에 대한 대구시의 지원정책을 설명하고 있다.

㈜지오로봇은 2022년 5월 설립된 로봇 전문 스타트업으로, 물류·유통 분야의 모듈형 이동로봇과 고하중 자율주행 로봇을 핵심사업으로 성장중인 기술창업 기업이다. 대구경북과학기술원(DGIST)의 연구 성과를 기반으로 로봇 플랫폼, 제어 기술, 부품기술을 축적해 왔으며, 대구시가 추진 중인 'AI로봇 글로벌 혁신특구' 사업자로 참여하고 있다.

㈜삼익THK는 정밀 직선운동 시스템과 모션 제품을 공급하는 지역 대표 부품기업으로, 정밀기계 기술을 바탕으로 국내 제조 현장의 자동화·고정밀화를 견인해왔다. 2020년 테크노폴리스 신공장 완공 이후 연간 30억원 규모의 설비 증설과 자동화 투자를 추진하고 있으며, 대구시와는 국가첨단전략산업(로봇) 혁신 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결한 적이 있다.

대구시는 휴머노이드를 비롯한 AI로봇 산업의 전략적 육성을 목표로, 관련 생태계 확산을 위해 기술혁신 및 사업화 촉진, 협력모델 구축, 실증 연계 등 다양한 정책을 추진하고 있다. 이를 위해 로봇산업의 성장을 가속화하고, 지역인재 양성 및 지속 가능한 산업기반 조성에 나서며 'AI로봇 수도' 도약을 위한 기반을 다지고 있다.





홍성주 대구시 경제부시장은 "지역 제조기업의 AI·로봇 전환을 가속화하고, 양질의 일자리와 새로운 성장동력을 창출하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





