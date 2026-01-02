[신년사]남재관 컴투스 대표 "글로벌 IP 신작·AI 기술 역량 발휘"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"탄탄한 게임성…글로벌 팬들에 즐거움 선사"

남재관 컴투스 대표이사가 그동안 축적해온 경험과 역량을 올해 세계 시장에서 크게 펼치겠다는 의지를 밝혔다.

남재관 컴투스 대표이사. 컴투스 제공

남 대표는 2일 임직원에게 보낸 신년사를 통해 "'도원암귀', '가치아쿠타' 등 글로벌 유력 지식재산권(IP) 기반의 신작 게임을 개발하고 있다"며 이같이 전했다.

이어 "트리플 A급 대작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '프로젝트 ES'도 심혈을 기울여 준비하고 있다"며 "지난 시기의 치열한 교훈을 온전히 담아낸 탄탄한 게임성으로 전 세계 게임 팬들에게 깊이 있는 즐거움을 선사하는 강력한 IP가 구축될 것"이라고 자신했다.

남 대표는 지난해 게임 시장 경쟁 심화와 산업 전반을 둘러싼 환경이 빠르게 변화하는 가운데 지속가능한 성장 토대를 다지는 데 집중했다고 회고했다.

그러면서 "'서머너즈 워'와 야구 게임 라인업 등 핵심 IP가 여전히 견고한 경쟁력을 보이고 있다"며 "여기에 더해 글로벌 IP 기반의 신작 개발, 인공지능(AI) 기술 활용 확대, 새로운 플랫폼과 비즈니스 모델에 대한 연구 개발 등 미래 성장을 위한 준비도 착실히 이어왔다"고 부연했다.





그는 "기술 분야 혁신이 멈추지 않을 것이기에 AI 시대를 준비하고 새로운 사업 기회를 모색하기 위한 노력도 계속 이어가야 한다"며 "여러분이 책임감 있게 도전할 수 있도록 더 명확한 방향과 더 안정적인 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

