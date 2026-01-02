[신년사]최교진 장관 "교육개혁 원년…잘못된 경쟁체제 극복"

"AI 인재 교육·지방대 경쟁력 강화"

"민주시민 역량·역사교육 확대"

최교진 교육부 장관이 2일 "올해를 교육개혁의 원년으로 삼겠다"고 밝혔다.

최 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 교육부 시무식에 참석해 신년사로 "잘못된 경쟁 체제를 극복하는 데 온 힘을 쏟아야 한다"며 이같이 말했다.

최 장관은 "학력주의와 학벌 중심의 구조는 우리 사회의 큰 병폐로 자리 잡았다"면서 "수도권에 집중된 기회와 대학 서열 체제로 입시 경쟁은 과열됐고, 불평등한 경쟁은 사회적 갈등을 유발할 뿐만 아니라 지역 소멸에도 영향을 미치고 있다"고 지적했다.

그는 "개혁의 방향은 분명하다"면서 "'단 한 명의 학생도 소외되지 않는 교육'이라는 대전제 아래, 어떤 지역에서든 배움과 성장의 기회에 차별이 없도록 균형발전의 구조를 만들어야 할 시대적 책무를 안고 있다"고 말했다.

연합뉴스

AD

그러면서 정부의 서울대 10개 만들기 정책의 골격이 되는 '지방대학 육성 정책' 등을 본격 추진하겠다고 했다. 그는 "2026년에는 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들기 위해 지금껏 준비한 정책들을 본격적으로 추진할 것"이라면서 "혹여나 국민의 눈높이에 맞지 않는다고 판단이 되면, 주저 없이 보완하면서 개혁의 본질에서 벗어나지 않도록 힘을 쏟겠다"고 말했다.

미래 교육과 관련해서는 "AI로 학교의 변화를 이끌어내는 동시에 배움이 단순한 지식의 축적이 아니라 사회발전과 공공성에 관한 관심으로 확장될 수 있도록 질문하고 탐구하는 교육을 강화하고, 학생들이 AI를 주도적으로 활용하는 인재가 될 수 있게 최선을 다해 돕겠다"고 했다.

민주시민 교육과 역사교육도 강화해 나갈 방침이다. 최 장관은 "아이들이 포용과 존중, 배려와 중재의 가치를 실천하는 민주시민으로 자랄 수 있도록 돕겠다"며 "헌법교육, 환경교육, 디지털 미디어 문해교육으로 민주시민이 갖춰야 할 역량들을 키워주고, 사회 문제를 깊이 있게 성찰하는 학생을 길러내겠다"고 말했다. 또 "균형 잡힌 역사 인식을 위해 역사교육도 강화하겠다"면서 "역사교육은 과거를 통해 현재를 살피는 기회를 줄 뿐만 아니라 공동체가 겪는 갈등 해소에도 의미 있는 역할을 담당하며, 세계 질서를 이해하는 기본적인 교양을 바탕으로 학생들이 세계시민으로 자라는 데도 매우 중요하다"고 강조했다.

이 밖에도 학생 마음 건강, 교권 보호, AI 기술을 활용한 맞춤형 보정 지도, 이주 배경 학생 지원 확대 등에도 힘쓰겠다고 밝혔다. 특수교육 대상 학생들을 위한 특수학교와 특수학급도 내년에는 더욱 늘릴 예정이다.





AD

최 장관은 "변화는 교육부의 노력만으로 이뤄지지 않는다"면서 "개혁의 방향과 의지에 공감하는 분이 많아지고 충분한 사회적 합의가 바탕이 될 때, 공공성의 확대가 개인과 사회의 발전을 동시에 이뤄낼 수 있다는 생각이 모일 때 실질적인 개혁을 이뤄낼 수 있다"고 했다. 그러면서 "2026년 병오년은 교육개혁에 대한 시민의 염원을 모아 국민의 주권 의지가 실현되는 해로 만들겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>