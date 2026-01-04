병오년 새해 KLPGA 선전…KPGA 고전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 국내 남녀 투어 상반된 기상도

KLPGA 일정 조기 확정 역대 최대 돈잔치

KPGA 대회 미발표 생존 위한 힘든 싸움

병오년 새해에도 상반된 출발이다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어는 지난달 2026시즌 투어 일정을 발표하면서 순조롭게 시작했지만 한국프로골프(KPGA) 투어는 대회 유치에 어려움을 겪고 있다. KPGA는 이달 중순 이후 올해 일정을 오픈할 예정이다.

이번 시즌 KLPGA 투어는 역대 최대 규모의 돈잔치로 펼쳐진다. 경제적 불황 속에서도 작년과 같은 31개 대회 수를 유지했다. 총상금 347억원에 달한다. KLPGA는 "정규 투어 대회 평균 상금은 약 11억2000만원으로 역대 최대 규모"라며 "총상금도 지난해(346억원)보다 약 1억원 증가했다"고 발표했다. 일부 스폰서가 상금 증액을 계획하고 있어 KLPGA 투어의 총상금 규모는 더욱 확대될 전망이다.

새 시즌엔 4개 대회가 새로 열린다. 3월 태국 촌부리의 아마타스프링CC에서 KLPGA 정규 투어 개막전 리쥬란 챔피언십이 막을 올린다. 4월에는 국내 개막전인 더 시에나 오픈과 DB 위민스 챔피언십(이상 가칭) 등이 이어진다.

2026시즌 열리는 31개 대회는 모두 총상금 10억원 이상 규모다. 모든 대회 상금이 10억원 이상을 기록한 건 이번이 처음이다. 셀트리온 퀸즈 마스터즈와 BC카드·한경 제48회 KLPGA 챔피언십, 하나금융그룹 챔피언십, 제26회 하이트진로 챔피언십은 총상금이 15억원이다.

상금이 증액된 대회는 총 2개다. 넥센·세인트나인 마스터즈는 지난해보다 1억원 증액된 10억원, 셀트리온 퀸즈 마스터즈는 지난해 12억원에서 3억원이 오른 15억원이다. BC카드·한경 레이디스컵은 오랜 역사와 전통을 자랑하는 KLPGA 챔피언십과 통합됐다.

KPGA 투어는 올해도 어려운 상황이다. 대회를 후원할 기업을 찾기 쉽지 않은 상황이다. 작년에도 일본프로골프투어(JGTO)와 DP월드투어, 아시안 투어 등 해외 공동 주최를 포함해 20개 대회만 소화했다. 지난해의 경우 6월 KPGA 군산CC 오픈을 끝으로 전반기 대회 일정을 마친 뒤 무려 8주 동안 여름방학에 들어갔다.

대회 수만 문제가 아니다. 남자 선수들은 메인 스폰서를 구하는 데 어려움을 겪고 있다. 대회 수가 적어 해외 쪽으로 눈을 돌리고 있다. 일본과 유럽에서 열리는 대회에 등판해 새 출구를 찾고 있다. 스타들이 해외로 빠져나가면서 국내 남자 투어의 관심도는 떨어지고 있다. 설상가상으로 KPGA는 직장 내 괴롭힘 문제로 시끄럽다.





반면 여자 선수의 경우 작년 자유계약선수(FA)로 풀린 빅 3가 모두 새 둥지를 찾았다. 상금퀸 홍정민은 한국토지신탁과 후원 계약을 했다. 유현조는 롯데, 노승희는 파마리서치의 손을 잡았다.





