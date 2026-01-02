권선욱 양주소방서장, 경기도북부119특수대응단장 취임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

권선욱 신임 북부특수대응단장 “도민 안전 위해 완벽한 현장대응 실현할 것”

경기도북부119특수대응단은 1일자로 경기도북부119특수대응단장에 권선욱 전 양주소방서장이 취임했다고 2일 밝혔다.

권선욱 경기도북부119특수대응단장. 경기도북부소방재난본부 제공

권선욱 신임단장은 2001년도 소방간부후보생 11기로 임용돼 국가정보원 대테러상황실, 중앙소방학교, 소방청 119종합상황실 등에서 근무했고 강원도소방학교장, 대전광역시 소방본부 구조구급과장, 중앙119구조본부 수도권119특수구조대장, 경기북부소방재난본부 예방과장, 양주소방서장 등을 역임해 경기도북부119특수대응단장으로 취임하게 됐다.

권선욱 단장은 다양한 실무 경험을 바탕으로 탁월한 업무 추진력과 부드러운 리더십으로 소방조직 내에서 신망이 두텁다는 평을 받고 있다.





권선욱 단장은 "경기도북부119특수대응단의 조직력과 전문성을 한층 강화해, 도민의 생명과 재산 보호라는 막중한 책임과 사명을 다하도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

