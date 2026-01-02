중기부 창업벤처혁신실장 등 19개 개방형 직위 채용

15개 부처 실·국장급 8개·과장급 11개 등 19개 직위 민간 영입

정부가 전문성과 역량을 갖춘 인재를 영입하기 위해 중소벤처기업부 창업벤처혁신실장 등 19개 개방형 직위 공개모집을 진행한다.

2일 인사혁신처는 전문성이 요구되거나 효율적인 정책 수립을 위해 필요하다고 판단되는 자리를 개방형 직위로 지정하고 공직 내·외부에서 우수 인재를 선발하는 '2026년 1월 개방형 직위'를 공개 모집한다고 밝혔다.

이번 공모 직위는 총 19개로 중기부, 외교부 등 15개 부처에서 실·국장급 8개, 과장급 11개 직위를 선발한다. 특히 ▲행정안전부 비상대비정책국장 ▲국토교통부 국토지리정보원장 ▲통일부 홍보담당관 ▲국가보훈부 국립5.18민주묘지관리소장 등 6개 직위는 민간의 경험과 전문성을 갖춘 민간인재만 지원할 수 있다.

고위공무원단 직위인 실·국장급은 ▲중기부 창업벤처혁신실장 ▲외교부 주뉴욕총영사관 영사 겸 문화원장 ▲국토부 국토지리정보원장 ▲지식재산처 특허심판원 수석심판장(화학) ▲국가유산청 국립고궁박물관장 등 8개 직위를 선발한다.

중기부 창업벤처혁신실장은 창업 및 벤처정책 총괄·조정, 관련 정책 및 제도, 관리·감독 등을 담당하며, 창업, 벤처정책, 규제자유, 지역특화발전특구 등의 전문가가 지원할 수 있다.

외교부 주뉴욕총영사관 영사 겸 문화원장은 주재국 문화원 운영 및 한류 확산, 문화·예술 관련 협력(네트워크) 구축, 홍보 활동 기획 등을 총괄하는 고위공무원단 직위로 어학 요건 및 문화정책 등 관련 분야 경력을 갖춰야 한다.

국방부 감사관은 부내 및 산하단체 등의 감사 및 감사결과 처리, 부패방지 및 비위 조사 등의 업무를 관장하고, 문화체육부 감사관은 부내·소속기관 등에 대한 감사, 공직기강 확립, 부패방지 등의 업무를 총괄한다. 각각 공공감사에 관한 법률 에서 정한 자격 요건을 갖추면 지원할 수 있다.

행안부 비상대비정책국장은 관련 정책 및 계획 수립, 법령 제·개정, 국가동원업무 및 비상대비 총괄, 민방위·비상대비 등을 담당하며, 관련 분야의 민간 전문가에 한해 지원 가능하다. 국토부 국토지리정보원장은 국가측량에 관한 정책 수립, 국가기본도 제작·보급, 국가측량기준 설정·기준점 정비 등의 업무를 총괄하고, 측량·지형공간학, 토목 및 교통공학 등 국토교통 관련 분야의 민간 전문가만 지원할 수 있다.

지재처 특허심판원 수석심판장(화학)은 쟁점의 판단과 법률적용, 심판청구 심리 및 진행, 처리 절차의 적법성 판단 등의 업무를 관장하고, 화학 분야의 산업재산권 심사·심판·소송 등의 전문가가 지원 가능하다. 유산청 국립고궁박물관장은 궁중 유물의 조사·연구·자료 수집 및 전시 관람 개선을 위한 제도 및 정책 개발·운영 등의 업무를 담당한다. 고고학, 미술사학, 역사학, 박물관학 등 왕실 유물 관련 분야의 전문가는 지원할 수 있다.

과장급은 ▲통일부 홍보담당관 ▲보훈부 국립5.18민주묘지관리소장 ▲산업부 통상분쟁대응과장 ▲국세청 국세공무원교육원 교수과장 등 11개 직위를 선발한다. 통일부 홍보담당관은 홍보전략의 개발·계획, 협의체 운영 및 자료 발간, 통일 방송 운영 등의 업무를 관장하고 언론, 정책 홍보, 홍보·콘텐츠 기획 등 경력이나 수상 또는 탁월한 업무실적을 소지한 민간인재만 지원 가능하다.

통일부 인도지원과장은 인도적 대북지원과 관련된 종합계획, 통계업무 조정, 법령·제도의 입안 및 기획 등의 업무를 담당하고 통일·대북정책 및 남북회담, 남북교류협력 등 경력 또는 탁월한 업무실적을 갖춘 전문가는 지원 가능하다. 행안부 비상대비훈련과장은 비상대비훈련 관련 제도 제·개정, 제도 연구, 정부연습의 기획 및 종합 보고 등의 업무를 총괄하고, 비상대비, 국방, 안보 분야 경력을 가진 전문가는 지원할 수 있다.

보훈부 국립5.18민주묘지관리소장은 5·18민주화운동의 정신 및 이념의 선양, 의전·의식 등 행사, 유골·시신 안장 및 관리 등을 담당한다. 관련 교육·홍보, 건축·토목, 시설관리 등 경력이나 수상 또는 탁월한 업무실적을 소지한 민간인재만 지원 가능하다. 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 품질검사과장은 농산물 검사·표준규격 제·개정, 표준규격사업·표준규격품 관리 등의 업무를 관장하고, 농산물 생산·유통·가공, 농식품 육성 등 관련된 분야의 전문가는 응시할 수 있다. 산업부 통상분쟁대응과장은 세계무역기구 분쟁과 양자 간 통상분쟁 대응 전략 및 소송절차 대응 등의 업무를 관리하고 통상 및 세계무역기구 협정, 자유무역협정 등 통상법 관련 경력 또는 탁월한 업무실적을 갖춘 민간인재는 지원할 수 있다.

국토부 대도시권광역교통위원회 광역교통경제과장은 대중교통비 환급 지원(K-패스)사업추진 및 운영, 통합교통서비스(MaaS, 마스) 구축 및 운영 등의 업무를 총괄하고 대중교통 관련 정책 등 국토·교통 정책 및 집행 관련 경력을 갖춘 전문가는 지원할 수 있다. 국세청 국세공무원교육원 교수과장은 교수의 범위 결정과 교과목의 배정, 교과 연구·교육지도 등과 관련된 업무를 담당하고 세무·회계·일반 법률·교육 운영 관련 경력을 갖춘 민간인재는 지원할 수 있다. 조달청 디지털조달관리과장은 국가종합전자조달시스템(나라장터)의 운영·관리, 조달정보화시스템 예산 등의 업무를 관장하고, 조달(입찰, 심사, 계약, 계약관리 등) 정보서비스 구축·운영 관련 경력을 갖춘 전문가가 지원할 수 있다.

방위사업청 감독총괄담당관은 방위사업의 검증과 조사에 관한 정책수립, 제도개선 및 대내외 협력 등의 업무를 총괄하고 감독지원담당관은 소관 법령안과 훈령·예규안 적용 및 조약 등 국제협약·기관 간 약정 체결 등 법적 검토 등의 업무를 관장한다. 두 직위 모두 공·사법 법제, 법률 자문, 행정심판 및 소송 관련 경력을 갖춘 전문가는 지원 가능하다.





한편 개방형 직위 공고 및 서류접수 기간은 오는 12일까지며, 자세한 사항은 국가공무원 채용시스템과 각 부처 누리집 모집공고에서 확인할 수 있다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

