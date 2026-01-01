한밭도서관, '붉은 말의 해' 맞아 '말처럼 달리는 2026'展 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전 출신 청년 작가 김현진의 현대적 한국화 작품 전시



'움직임', '도약', '전진' 주제로 말(馬) 이미지 담아

대전 한밭도서관이 오는 3일부터 25까지 본관 1층 전시실에서 '말처럼 달리는 2026'전을 개최한다.

이번 전시는 병오년 '붉은 말의 해'를 맞아 대전 출신 청년 작가 김현진이 '움직임', '도약', '전진'을 주제로 말(馬)의 이미지를 현대적 한국화 기법으로 표현한 작품들을 선보이는 자리이다. 작가는 작품을 통해 시민들에게 용기와 희망, 변화와 성장의 메시지를 전달할 예정이다.

전시에 출품되는 작품들은 한지, 먹, 분채 등 전통 한국화 재료를 사용하되, 현대적인 구성과 색채, 선의 표현을 결합해 완성됐다. 이를 통해 전통과 현대가 조화를 이루는 새로운 시각 예술의 가능성을 제시한다.





이기영 한밭도서관장은 "대전 출신 청년 작가의 창작 세계를 시민에게 소개하고, 지역 예술가의 성장을 지원하는 계기가 될 것"이라며 "한밭도서관은 앞으로도 단순한 자료 제공 공간을 넘어 시민들이 예술을 향유하고 소통할 수 있는 복합문화공간의 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

