李대통령 방중에 4대그룹 총수 동행…200명 규모 경제사절단

이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 4대 그룹 총수를 비롯해 200여명의 경제사절단이 동행한다.

30일 재계에 따르면 대한상공회의소가 이 대통령의 내년 1월 4~7일 중국 국빈 방문을 계기로 꾸리는 경제사절단은 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수를 포함한 기업인 200여명으로 구성될 것으로 파악됐다.

최 회장이 대한상의 회장 자격으로 이끄는 사절단에는 허태수 GS그룹 회장과 장인화 포스코그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장, 손경식 CJ그룹 겸 한국경영자총협회 회장 등도 포함된 것으로 알려졌다. 크래프톤·SM엔터테인먼트·패션그룹 형지 등 기업 대표들도 사절단으로 동행할 것으로 보인다.

지난 10월29일 경북 경주예술의전당에서 열린 'APEC 최고경영자(CEO) 서밋'에서 주요 기업 총수들이 이재명 대통령의 특별연설을 듣고 있다. 연합뉴스

사절단은 한중 비즈니스 포럼과 경제 협력 업무협약(MOU) 체결, 일대일 비즈니스 상담회 같은 일정을 소화하게 된다. 포럼에서는 제조업 혁신과 공급망, 소비재 신시장, 서비스·콘텐츠 등에서의 협력을 중심으로 양국 경제협력 방안을 모색할 계획이다. 대한무역투자진흥공사(코트라)는 중국 진출을 희망하는 기업을 위해 일대일 비즈니스 상담회를 열 예정이다.





대한상의가 방중 경제사절단을 꾸리는 것은 문재인 전 대통령의 한·중·일 정상회의를 계기로 한 2019년 12월 이후 6년여 만이다. 당시 박용만 대한상의 회장을 비롯해 윤부근 삼성전자 부회장, 공영운 현대차 사장 등 주요 기업 경영인 100여 명이 중국을 찾았다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

