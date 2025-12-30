올해 ETF 순자산액 300조 육박…코스피 추종 상품 약진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 국내외 증시 활황으로 상장지수펀드(ETF) 시장의 순자산총액이 300조원에 육박한 것으로 나타났다.

30일 한국거래소가 발표한 '2025년 ETF·ETN 시장 결산'에 따르면 연말 기준 국내 ETF 시장의 순자산총액은 전년 대비 71.2% 증가한 297조2000억원을 기록했다. 같은 기간 글로벌 ETF 시장의 성장률(31.7%)을 두 배 이상 상회한 수준이다. 순자산 1조원 이상 종목도 66개로 전년 대비 31개 늘었다.

순자산총액 상위 3종목은 'TIGER 미국 S&P500'(12조6000억원), KODEX 200(11조7000억원), KODEX CD 금리 액티브(합성)(8조7000억원)가 차지했다. 이들의 순자산 합계는 전체 ETF 시장의 11.1%에 이른다. 거래소는 특히 코스피 시장 활황으로 KOSPI200을 기초지수로 하는 KODEX200의 순자산총액이 전년 대비 6조2000억원(107.3%) 증가했다고 설명했다.

올해 기준 국내 ETF 종목 수는 총 1058개다. 173 종목이 증시에 새로 입성했고, 50 종목은 상장 폐지됐다. 특히 인공지능(AI) 등 업종 테마형 종목이 69개, 고배당을 포함한 전략형 종목이 37개 신규 상장하며 이목을 끌었다. 이밖에 주식 · 채권 혼합형 ETF도 23종목 상장돼 주식 성장성 및 채권 안정성에 투자하는 수요를 맞춘 것으로 확인됐다.

올해 ETF 설정·환매에 따른 순자금 유입은 총 77조5000억원으로 전년 대비 32조7000억원(72.8%) 증가했다. 국내 단기금리, 원자재(금), 미국 시장대표지수의 자금 유입이 두드러졌다.

올해 ETF 시장의 일평균 거래대금은 5조5000억원으로 전년(3조5000억원) 대비 57.5% 확대됐다. 코스피 일평균 거래대금의 44.3%에 달하는 수치다.

투자자별 거래대금 비중은 개인 30.4%, 외국인 22.2%, 기관(LP 제외) 18% 순으로, 개인 투자자의 비중이 가장 컸다.

ETF 시장 평균 수익률은 34.2%를 시현했다. 국내 주식형 수익률(64.8%)이 해외 주식형(17.2%)을 크게 앞섰다. 국내 주식형 ETF의 일평균거래대금은 3조5000억원으로 전체 64%를 차지했다. 특히, 코스피200 등 국내 시장대표지수 상품의 일평균 거래대금이 전년 대비 6700억원 증가(약 41%)했다.

거래소는 "투자 테마의 다변화와 퇴직연금 등 자금 유입에 힘입어, ETF 시장 순자산총액이 300조원을 목전에 두는 등 증시 핵심 자산군으로 자리매김했다"며 "국내형 ETF의 경우 반도체·조선·AI 등 주식 테마형 상품이 인기를 끌었고, 금리 변동성 및 증시 불확실성 증가에 따라 파킹형ETF(머니마켓 ETF)로의 자금 유입도 두드러졌다"고 설명했다.

반면 상장폐지, 자금 유입 등으로 소규모 ETF 종목 수는 많이 감소한 것으로 조사됐다. 소규모 ETF 총 34종목으로 지난해(80종목) 대비 42.5% 수준으로 줄었다.





한편 올해 상장지수증권(ETN) 시장 지표 가치총액은 19조원에 육박하며 사상 최고치를 기록했다. CD 금리형 상품을 중심으로 연간 지표 가치가 약 1조6000억원 증가하는 등 양적 성장세를 일궜다는 평가다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

