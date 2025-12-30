이장우 대전시장 "'기특한 명장'선정..숙련기술 저변 확대에 더욱 노력"

고용 노동부 주관 '기특한 명장'에 대성여고 제과직종 문주희 학생 선정

왼쪽부터 대성여고 문주희 학생, 이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 시장이 "시행 첫 해인 올해 대전에서 제과 직종 기특한 명장을 배출한 것은 숙련기술 우대 풍토 조성의 결과"라며 "앞으로도 대전시 숙련기술 저변 확대에 더욱 노력하겠다"고 말했다.

이 시장은 30일 고용노동부 주관, 올해 최초로 시행하는 '기특한 명장'에 선정된 대성여고 문주희 학생(3학년)을 초청해 격려했다.

문주희 학생은 ▲2025년 대전기능경기대회 제과 직종 금메달 ▲2025년 제60회 전국기능경기대회 제과 직종 금메달을 수상하는 등 각종 대회에서 탄탄한 기술력을 입증해 왔으며, 지난 11월 그 성과를 인정받아 제13회 대전광역시 기능 대상 학생 부문에 선정, 수상한 바 있다.

기특한 명장은 직업계 고교 등 진학 후 우수숙련기술인, 대한민국 명장 선발 이전 단계에서 발생하는 정책 사각지대를 해소하기 위해 올해부터 고용노동부에서 선정하며, 1~3학년 대상인 학생회원 분야와 청년 대상인 기술회원 분야로 나눠 선정한다.

학생회원 분야의 선정 과정은 학교장의 추천을 받아 시·도 교육청의 심사를 거친 후 고용노동부의 서류 및 면접 심사를 통해 최종 선정된다.

올해 선정된 기특한 명장에게는 고용노동부 장관 명의 증서가 수여되고, 추후 대한민국 명장 선정 시 가점이 부여되며 특히, 현역 명장과 1대1 멘토·멘티 활동을 할 수 있는 혜택이 주어진다.

사진=대전시 제공

문주희 학생은 "올해 이룩한 성과를 한 단계 발전시켜 2028년 일본 아이치에서 열리는 제49회 국제기능올림픽대회 국가대표로 출전하고자 한다"면서 숙련 기술에 대한 자신의 포부를 밝혔다.





한편, 대전시에서는 올해 지역 명장 최초로 2025년 대한민국 명장에 2인, 지역 명장 2인 선정, 기특한 명장 시행 첫해 1인을 배출했다.





