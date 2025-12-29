은값 장중 80달러 돌파… 40여년 만에 최고 상승률

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1979년 이후 가장 높은 연간 상승률

다른 귀금속, 산업재도 강세 보여

국제 은 가격이 처음으로 장중 온스당 80달러를 넘어섰다. 올해 가격 상승률은 1979년 이래 최고를 기록할 것으로 점쳐진다. 미국의 기준 금리 인하, 산업 수요 증가 등 여러 요인이 맞물리며 각종 귀금속과 자원 가격이 급등하고 있다.

29일(한국시간) 블룸버그에 따르면 국제 은 현물가는 이날 오전 8시 21분 온스당 84.0075달러를 기록해 사상 최고가를 경신했다. 다만 이후에는 빠르게 가격을 되돌려, 이날 오후 8시 23분 기준 75.7달러에 거래되고 있다.

귀금속인 동시에 산업재 속성도 가지고 있는 은은 미국 기준금리 인하, 공급난, 산업 수요 증가 등 여러 요인이 맞물리면서 최근 가격이 치솟았다. 올해 들어 은의 저점 대비 가격 상승률은 182%에 달한다. 이란 혁명으로 유가가 폭등했던 1979년 이래 가장 높은 연간상승률을 기록할 전망이다.

지난 1일 종로구의 한 은 전문점에 실버바가 진열돼 있다. 연합뉴스

AD

같은 시간 금 현물가는 온스당 4465달러에 거래되고 있다. 장중 사상 최고가는 지난 27일 기록한 4549.92달러였다.

다른 금속 가격도 급등하고 있다. 국제 구릿값은 29일(현지시간) 런던금속거래소 기준 전장 대비 6.6% 오른 톤(t)당 1만2960달러를 기록했다. 구리 가격은 지난 23일 처음으로 t당 1만2000달러를 돌파한 바 있다.

구리는 금, 은과는 달리 실물경제 활동에 훨씬 밀접하게 연동된 금속으로 평가된다. 전력 송신 설비, 산업용 기계 등 제조업 전반에 쓰이는 산업재이기 때문이다. 구릿값 상승은 강한 산업 수요 및 경기 활성화 흐름을 반영한다.

이와 관련해 미국 투자은행 골드만삭스 리서치 소속 애오인 딘스모어 애널리스트는 "구리는 인공지능, 국방 분야 확대로 전 세계 전력, 송배전 인프라 투자에서 핵심 혜택을 받는 금속"이라고 설명했다.





AD

공급 제약도 구리 가격을 끌어올리고 있다. 미국 투자은행 JP모건 소속 그레고리 시어러 전략가는 "2026년 광산 공급 증가율 전망치가 약 1.4%에 그칠 것으로 보인다"며 "연초 예상보다 약 50만t 적은 수준"이라고 분석했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>