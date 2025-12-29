한국연구재단, '인권경영시스템' 인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국연구재단은 중소벤처기업인증원으로부터 인권경영시스템(Human Rights Management System·HRMS) 인증을 받았다고 29일 밝혔다.

홍원화 한국연구재단 이사장(왼쪽)이 29일 엄진엽 중소벤처기업인증원 원장(오른쪽)으로부터 HRMS 인증 현판을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 한국연구재단 제공

HRMS 인증은 유엔 국제인권선언과 국가인권위원회 인권경영 가이드라인 등 국제 인권경영 기준을 토대로 기관의 인권경영 체계 구축 수준과 인권 리스크 관리 활동을 종합 평가해 부여한다.

연구재단은 인권경영 활동의 우수성을 인정받아 처음으로 HRMS 인증을 받았다. 앞서 연구재단은 지난 3월 인권 전담부서 '윤리경영팀'을 신설하고 인권 전담 인력을 배치하는 등 윤리경영 거버넌스를 강화해 전사적 인권경영 체계를 확립했다.

특히 '찾아가는 연구현장 간담회'와 '직원 모시는 날'을 신규로 추진, 내·외부 이해관계자와의 소통을 기반으로 현장 밀착형 인권경영을 실천했다.





홍원화 연구재단 이사장은 "연구재단은 앞으로도 인권 존중 경영으로 공공기관으로서의 사회적 책무를 다하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

