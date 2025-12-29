장동혁 "이혜훈 기용은 무늬만 협치...당 배신 인사에 과감한 조치"

"연내 통일교 특검법 연대 방안 논의해야"

장동혁 국민의힘 대표는 29일 이재명 정부가 이혜훈 전 미래통합당 의원을 기획예산처 장관 후보자로 지명한 것에 대해 "여러 이슈를 덮고 무늬만 협치하는 모양을 갖추기 위한 것"이라고 평가절하했다.

장 대표는 이날 전라남도 해남군에 위치한 솔라시도 홍보관에서 기자들과 만나 "이 전 의원이 보여온 경제 가치관과 이재명 정부가 추진하는 경제 정책은 너무나 맞지 않는다"며 "이 전 의원의 장관직 수락에 대해 개탄을 금할 수 없다"고 말했다.

연합뉴스

중도 확장의 필요성에 대해서는 공감하면서도 철학 없이 상대 진영 인사를 영입하는 것에 대해서는 반대 입장을 나타냈다. 장 대표는 "잠시 볕이 드는 곳이라 해서 그동안 가져왔던 소신과 가치를 버리고 지옥에라도 갈 수 있다는 것은 공감하기 어렵다"며 "보수정당으로서 가치를 보다 더 확고히 재정립하고 당성을 최우선으로 해야 한다는 것이 더욱 중요하게 부각되는 국면"이라고 강조했다.

그러면서 "중도 확장은 중도 확장대로 하되 당을 배신하고 당원들의 맘에 상처 주는 인사에 대해선 오히려 과감한 조치가 필요하다"며 이 전 의원에 대한 즉각적인 제명 조치를 언급했다.





한편 장 대표는 연내에 개혁신당과 통일교 특검법 연대 방안을 논의하겠다고 밝혔다. 장 대표는 "내일까지 통일교 특검에 대해 합의가 이뤄지거나 법안이 처리되지 않는다면 연말연초를 지나며 이슈가 점점 사그라들 것"이라며 "내달 8일만 넘겨 특검을 모면해보겠다는 민주당의 꼼수가 명백하기 때문에 연말이 지나기 전에 어떤 행동을 시작해야 할 것"이라고 했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

