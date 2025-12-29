남원시, 지역사랑상품권 발행 지자체 평가 '우수'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국비 4억 확보…전년비 약 290억 증가

전북 남원시가 행정안전부에서 평가한 '지역사랑상품권 발행 우수 지자체'로 선정돼 국비 4억원을 확보했다.

29일 시에 따르면 이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 실시됐으며, 국비 지원 이전인 1~4월의 자체 발행 노력과 국비 지원 이후인 9~10월의 발행 실적을 종합적으로 반영해 이뤄졌다.

남원시 청사 전경. 남원시 제공

시는 2025년 연초부터 남원사랑상품권을 신속하고 안정적으로 발행해 전년 대비 약 290억원 증가한 총 1,400억원 규모를 발행했다.

또 지난 9월 1일부터 상품권 할인율을 15%로 상향 조정해 소비 촉진을 도모했으며, 면 지역 하나로마트 15개소를 지역사랑상품권 사용처로 확대 등록해 면 지역 주민의 이용 편의성을 크게 높였다.

이 같은 성과를 바탕으로 남원시는 평가 그룹 1에 선정돼 특별교부세 4억 원을 확보했으며, 전북에서는 남원시가 유일하게 그룹 1에 포함됐다.

아울러 내수경제 회복을 위해 지난 7월부터 지급해 온 민생회복 소비쿠폰 집행에서도 지급 실적, 사용처 확대, 신청·지급 편의성 제고 등의 노력을 인정받아 우수 지자체로 선정돼 특별교부세 1억 5천만 원을 추가로 확보했다.

특히 읍면동을 중심으로 운영한 '찾아가는 신청 서비스'는 시민들로부터 큰 호응을 얻었다.





시 관계자는 "지역사랑상품권과 민생회복 소비쿠폰을 통해 시민의 소비가 지역 내에서 실제로 순환되도록 한 노력이 이번 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 내수 회복과 소상공인 매출 증대라는 본래 목적에 맞춰 시민이 체감할 수 있는 지역경제 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

