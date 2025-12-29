[신년사]김기문 중기중앙회장 "中企 성장사다리 복원의 원년으로"

"자강불식의 자세로 새로운 도약의 기회를"
AI전환 지원 등 6가지 중점 과제 공개
김기문 중소기업중앙회장이 2026년을 '중소기업 성장사다리 복원의 원년'으로 삼겠다고 선언했다. 중소기업과 소상공인이 다시 경제의 중심으로 도약할 수 있도록 정책 역량을 집중한다는 방침이다.
김 회장은 29일 신년사를 통해 "2026년은 대한민국이 당면한 복합위기를 극복하고 새로운 성장동력을 만들어야 하는 중요한 전환점"이라며 "이를 위해서는 정부와 국회는 물론, 온 국민이 한국 경제의 현실을 정확히 인식하고 힘을 모아 위기 극복 역량을 발휘해야 한다"고 말했다.
그는 "미국발 관세 전쟁, EU의 비관세 장벽, 중국의 저가 공세 등으로 중소기업의 수출과 투자가 큰 부담을 겪었고 인구구조 변화로 내수 위축과 저성장이 고착화됐다"며 "그럼에도 K뷰티·K푸드 등 중소기업 제품이 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받아 중소기업 수출도 역대 최고 실적을 달성했다"고 진단했다.
내년도 중소기업 정책 방향과 관련해선 "우리나라 830만개 사업체 가운데 약 95%가 소상공인이고 소기업과 중기업은 4.7%에 불과한 압정형 구조에 놓여 있다"며 "정책을 '생존 중심'에서 '성장 중심'으로 전환해, 소상공인에서 소기업으로, 소기업에서 중기업으로 이어지는 성장사다리를 복원하는 데 중소기업중앙회의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
중기중앙회는 ▲중소기업 인공지능(AI) 전환·활용 지원 ▲공정한 시장환경 조성 ▲소상공인·소기업 성장사다리 복원 ▲중소기업 글로벌 시장 진출 확대 ▲규제개혁과 노동구조 혁신 ▲지역 중소기업과 지역경제 활성화 등 내년 중점 추진할 6가지 중점 과제를 제시했다.
지금 뜨는 뉴스
한편 중소기업계는 내년을 전망하는 사자성어로 '스스로를 단련하며 멈추지 않고 나아간다'는 뜻의 자강불식(自强不息)을 꼽았다. 김 회장은 "어려운 대내외 환경 속에서도 자강불식의 자세로 끊임없이 도전한다면 중소기업과 소상공인이 새로운 도약의 기회를 만들어낼 수 있을 것"이라며 "중기중앙회도 자강불식의 정식을 바탕으로 중소기업과 소상공인이 흔들림 없이 성장할 수 있도록 현장에서 끝까지 함께하겠다"고 말했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>