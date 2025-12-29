[신년사]김기문 중기중앙회장 "中企 성장사다리 복원의 원년으로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"자강불식의 자세로 새로운 도약의 기회를"

AI전환 지원 등 6가지 중점 과제 공개

김기문 중소기업중앙회장이 2026년을 '중소기업 성장사다리 복원의 원년'으로 삼겠다고 선언했다. 중소기업과 소상공인이 다시 경제의 중심으로 도약할 수 있도록 정책 역량을 집중한다는 방침이다.

김 회장은 29일 신년사를 통해 "2026년은 대한민국이 당면한 복합위기를 극복하고 새로운 성장동력을 만들어야 하는 중요한 전환점"이라며 "이를 위해서는 정부와 국회는 물론, 온 국민이 한국 경제의 현실을 정확히 인식하고 힘을 모아 위기 극복 역량을 발휘해야 한다"고 말했다.

김기문 중소기업중앙회 회장.

그는 "미국발 관세 전쟁, EU의 비관세 장벽, 중국의 저가 공세 등으로 중소기업의 수출과 투자가 큰 부담을 겪었고 인구구조 변화로 내수 위축과 저성장이 고착화됐다"며 "그럼에도 K뷰티·K푸드 등 중소기업 제품이 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받아 중소기업 수출도 역대 최고 실적을 달성했다"고 진단했다.

내년도 중소기업 정책 방향과 관련해선 "우리나라 830만개 사업체 가운데 약 95%가 소상공인이고 소기업과 중기업은 4.7%에 불과한 압정형 구조에 놓여 있다"며 "정책을 '생존 중심'에서 '성장 중심'으로 전환해, 소상공인에서 소기업으로, 소기업에서 중기업으로 이어지는 성장사다리를 복원하는 데 중소기업중앙회의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

중기중앙회는 ▲중소기업 인공지능(AI) 전환·활용 지원 ▲공정한 시장환경 조성 ▲소상공인·소기업 성장사다리 복원 ▲중소기업 글로벌 시장 진출 확대 ▲규제개혁과 노동구조 혁신 ▲지역 중소기업과 지역경제 활성화 등 내년 중점 추진할 6가지 중점 과제를 제시했다.





한편 중소기업계는 내년을 전망하는 사자성어로 '스스로를 단련하며 멈추지 않고 나아간다'는 뜻의 자강불식(自强不息)을 꼽았다. 김 회장은 "어려운 대내외 환경 속에서도 자강불식의 자세로 끊임없이 도전한다면 중소기업과 소상공인이 새로운 도약의 기회를 만들어낼 수 있을 것"이라며 "중기중앙회도 자강불식의 정식을 바탕으로 중소기업과 소상공인이 흔들림 없이 성장할 수 있도록 현장에서 끝까지 함께하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

