1조 수익 '아바타3' 주말 400만 관객 돌파…올해 흥행 최단기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2주째 정상…전 세계 수익 7억6000만달러

'아바타: 불과 재' 스틸. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

AD

제임스 캐머런 감독의 신작 '아바타: 불과 재'가 개봉 12일 만에 누적 관객 400만명을 돌파했다. 올해 개봉작 중 가장 빠른 흥행 속도다.

29일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 주말 사흘(26~28일)간 '아바타: 불과 재'는 105만3502명을 동원하며 박스오피스 정상을 지켰다. 누적 관객 수는 403만6430명이다.

개봉 12일째인 28일 오후 400만 고지를 밟은 이번 기록은 올해 개봉 영화 중 가장 빠르다. 앞서 최단 기록을 보유했던 '주토피아 2'(13일)보다 하루 앞선 성적이다. 17일 개봉한 '아바타: 불과 재'는 현재 올해 박스오피스 순위 5위까지 치고 올라왔다.

박스오피스 모조에 따르면 '아바타: 불과 재'는 북미에서 크리스마스이브부터 주말까지 9870만달러(약 1426억2150만원)를 벌어들여 박스오피스 1위에 올랐다. 월드와이드 흥행 수익은 현재까지 총 7억6039만달러(약 1조987억원)를 기록 중이다.

영화는 전작에서 첫째 아들 네테이얌을 잃은 설리 가족이 바랑이 이끄는 '재의 부족'과 마주하며 펼쳐지는 위기를 다뤘다. 불과 재로 뒤덮인 판도라 행성을 배경으로 더욱 거대해진 서사를 그렸다.





AD

한편 같은 기간 박스오피스 2위는 44만9786명(누적 747만9838명)을 모은 '주토피아 2'가 차지했다. 3위는 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(누적 36만5416명), 4위는 '극장판 짱구는 못말려'(누적 27만7766명) 순으로 나타났다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>