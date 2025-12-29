성남시, 'AI 챔피언' 배출로 인공지능 행정 혁신 가속화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4차산업국 소속 주무관 3명

인공지능 실무 역량 인증 획득

경기 성남시(시장 신상진)가 인공지능(AI)을 공공 행정에 접목해 실무 문제를 해결할 수 있는 전문 역량을 갖춘 'AI 챔피언' 3명을 배출하며 디지털 행정 혁신에 속도를 내고 있다.

왼쪽부터 'AI 챔피언' 인증을 획득한 성남시 4차산업국 소속 박성재, 사진우, 윤강혁 주무관. 성남시 제공

AD

'AI 챔피언'은 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 공공분야 인공지능 전문가 2만명 양성을 목표로 추진 중인 공공 인공지능(AI) 역량 강화 정책의 핵심 제도다. 정부는 2030년까지 행정·공공기관 전체 인원의 약 2% 수준에 해당하는 인공지능 전문 인재를 육성하기 위해 공직 내부 실무형 교육과 자격 인증 제도를 운영하고 있다.

이번에 인증을 취득한 직원은 4차산업국 소속 주무관 3명이다. AI반도체과 박성재 주무관과 기업혁신과 윤강혁 주무관은 각각 9월과 10월 과정에 참여해 행정 업무 효율화와 서비스 기획·개선 역량을 평가하는 '그린' 인증을 취득했다.

특히 AI반도체과 사진우 주무관은 9월 과정에서 '그린' 인증을 취득한 데 이어, 11월 과정에서 파이썬(Python)과 기계학습(Machine Learning)을 기반으로 한 고난도 트랙인 '블루' 인증까지 연이어 획득하며 한 단계 높은 인공지능 서비스 구현 역량을 입증했다.





AD

성남시 관계자는 "바쁜 업무 여건 속에서도 교육과 인증 과정에 성실히 참여해 성과를 거둔 직원들의 노력이 시정 전반의 인공지능 활용 확산과 행정 혁신의 기반이 될 것으로 기대하고 있다"며 "앞으로도 직원들의 인공지능 활용 역량 강화를 위한 교육과 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>