◇ 3급 승진
▲ 오철수 기획조정실장
◇ 4급 전보
▲ 와부읍장 이백영 ▲ 진건읍장 김학철 ▲ 행정국장 곽용환
◇ 4급 승진
▲ 재정경제국장 강호진 ▲ 진접읍장 문명우 ▲ 교통국장 문길모 ▲ 도서관사업소장 김진배 ▲ 지방자치인재개발원 파견 임대훈 ▲ 공원녹지관리사업소장 양기영
◇ 5급 전보
▲ 홍보담당관 원경희 ▲ 청년담당관 김선미 ▲ 정책기획과장 김병기 ▲ 의회법무과장 이봉규 ▲ 스마트도시과장 백희진 ▲ 별내동 복지지원과장 손원철 ▲ 남양주보건소 보건정책과장 황문희 ▲ 미래교육과장 방희선 ▲ 자치협력과장 최진희 ▲ 지역경제과장 박미경 ▲ 보육과장 박선영 ▲ 사업운영과장 전기수 ▲ 진접읍 복지지원과장 김지애 ▲ 정보통신과장 표용자 ▲ 회계과장 홍은희 ▲ 행정지원과장 유인정 ▲ 다산평생학습과장 최인영 ▲ 민원여권과장 김혜정 ▲ 화도읍 복지지원과장 김일녀 ▲ 장애인복지과장 이문정 ▲ 진건읍 복지지원과장 임정연 ▲ 동부보건소 보건행정과장 장래정 ▲ 남양주풍양보건소 보건행정과장 김도형 ▲ 환경국장 직무대리 김정태 ▲ 주차관리과장 이용섭
◇ 5급 승진
▲ 비서실장 직무대리 이동묵 ▲ 관광유산과장 직무대리 김미선 ▲ 와부읍 복지지원과장 직무대리 이미정 ▲ 다산1동 생활자치과장 직무대리 조은하 ▲ 시민시장담당관 직무대리 엄우원 ▲ 화도읍 생활자치과장 직무대리 서은희 ▲ 퇴계원읍장 직무대리 최숙 ▲ 도서관운영2과장 직무대리 이채원 ▲ 대중교통과장 직무대리 김병한 ▲ 진접읍 도시건축과장 직무대리 최응렬 ▲ 위생과장 직무대리 김수현 ▲ 남양주풍양보건소 건강증진과장 직무대리 한연희 ▲ 동부보건소 건강증진과장 직무대리 반애련 ▲ 다산1동 도시건축과장 직무대리 김구 ▲ 별내동 도시건축과장 직무대리 정보영
