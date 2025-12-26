안산시, 본오2동에 청소년 자유공간 6호점 '보노락' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 안산시는 상록구 본오2동에 관내 6번째 청소년 자유공간인 '보노락' 문을 열고 운영을 시작했다고 26일 밝혔다.

안산시가 본오2동에 마련한 청소년 자유공간 '보노락' 개소식에서 이민근 안산시장(둘째줄 가운데)이 지역 청소년들과 기념촬영을 하고 있다. 안산시 제공

이번에 문을 연 '보노락'은 지역 청소년들이 자유롭게 학습이나 놀이, 휴식을 할 수 있는 공간이다. 시는 관내 학교 밀집 지역을 중심으로 청소년 자유공간을 조성해 오고 있다.

시는 시민 의견을 반영해 총 3억7000만원을 들여 각급 학교와 주거지가 밀집한 상록구 본오로 128 소재 건물 2층에 153㎡ 규모로 공간을 조성했다. 명칭은 '자유의 청소년을 보노라(樂), 본오에서 즐기는 청소년 공간'이라는 뜻을 담았다.

이곳에는 청소년들이 직접 제안한 의견을 반영해 멀티존 내 영화 감상 등을 위한 고화질 빔 스크린을 설치했다. 북스텝과 카페테리아, 노래방 등도 마련해 학업과 휴식, 놀이가 자연스럽게 이어질 수 있도록 했다.

'보노락'은 화~금요일에는 오전 10시부터 오후 8시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 7시까지 임시 운영된다. 월요일과 법정공휴일은 휴관한다.





이민근 안산시장은 "앞으로도 청소년의 의견을 중심에 두고, 지역 특성에 맞는 청소년 공간 정책을 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

