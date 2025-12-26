"화장실서 담배피면 안보이겠지?" 했다가 화들짝…中 쇼핑몰 특단조치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연기 감지 시 불투명 유리가 투명으로 전환

일각선 사생활 침해 논란도 일어

중국의 한 쇼핑센터가 화장실 내 흡연 문제를 근절하기 위해 이례적인 대책을 내놓아 화제가 되고 있다. 담배 연기가 감지되면 화장실 칸막이 문 일부가 자동으로 투명해지는 시스템을 도입한 것이다. 25일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 중국 온라인 커뮤니티에서 주목받고 있는 광둥성 선전의 슈베이 국제센터와 슈베이 진주빌딩 쇼핑센터 사례를 소개했다.

중국 광둥성 한 쇼핑센터 화장실에 담배 연기가 감지되면 문 유리창이 투명해지는 기술이 적용됐다. 대만TVBS

해당 쇼핑센터는 최근 리모델링 과정에서 화장실 용변 칸 문 일부를 특수 불투명 유리로 교체했다. 평상시에는 내부가 보이지 않지만, 연기 감지기가 담배 연기를 포착하면 수 초 내 유리가 투명해지면서 내부가 외부에서 그대로 보이게 된다. 쇼핑센터 측은 화장실 내부에 "흡연 시 유리가 투명해집니다. 온라인에서 유명해지고 싶지 않다면 흡연을 삼가세요"라는 경고 문구도 함께 부착했다.

선전시는 공공장소 실내 흡연을 엄격히 금지하고 있으며, 해당 쇼핑센터 역시 전면 금연 건물이다. 그러나 화장실을 이용한 흡연 행위가 반복되면서 관리에 어려움을 겪어 왔고, 결국 강력한 '노출 경고' 방식의 대응책을 선택한 것으로 전해졌다. 이 같은 조치에 대해 중국 네티즌들은 "효과는 확실할 것 같다"는 반응과 함께 "센서 오작동 시 사생활 침해가 우려된다"는 지적도 내놓고 있다.

이에 대해 쇼핑센터 측은 "연기 감지기는 담배 연기에만 반응하도록 설정돼 있으며, 센서 오작동에 대비해 유리창 인근에 리셋 버튼을 설치할 예정"이라고 설명했다. 다만 이 기술 자체가 법을 위반하진 않지만 법적 위험 요소가 없진 않다는 분석도 나왔다. 광둥의 한 변호사는 유리창이 오작동해 이용객이 사생활을 침해받을 경우 쇼핑센터가 법적 책임을 져야 한다고 지적했다.





중국 광둥성 선전시의 한 쇼핑센터 화장실 용변 칸의 유리창이 담배 연기를 감지한 뒤 투명하게 변해 있다. 대만TVBS

중국을 비롯한 일부 국가에서는 화장실 흡연 문제를 해결하기 위한 다양한 시도가 이어지고 있다. 베이징의 한 오피스 빌딩에서는 화장실 흡연이 감지될 경우 경고 방송이 자동으로 송출되는 시스템을 도입했고, 상하이의 일부 지하철 역사 화장실에는 흡연 시 벌금 부과 안내 음성이 반복 재생되는 장치를 설치했다. 아울러 일본 도쿄의 일부 상업시설은 화장실 흡연 감지 시 강한 경고음과 함께 관리자에게 즉시 알림이 전달되는 시스템을 운영 중이며, 싱가포르에서는 공공 화장실 흡연 적발 시 즉각적인 과태료 부과가 이뤄진다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

