대구 달성군은 청렴도시, 국민권익위 종합청렴도 평가 1등급…대구경북 기초단체중 유일

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구 달성군(군수 최재훈)이 국민권익위원회가 발표한 '2025년 공공기관 종합청렴도 평가'에서 대구경북지역 기초자치단체 중 유일하게 최고 등급인 1등급을 획득하며 명실상부한 '청렴 도시'로 인정받았다.

국민권익위원회의 종합청렴도 평가는 공공기관과 업무 경험이 있는 민원인과 내부공직자 등을 대상으로한 설문조사 결과인 '청렴체감도', 기관의 부패방지 노력을 평가하는 '청렴노력도', 부패사건 발생 현황을 감점 방식으로 반영하는 '부패실태 평가'를 종합해 산정된다.

대구 달성군청

AD

이번 평가에서 달성군은 종합청렴도 84.3점을 기록해 전국 218개 기초자치단체 평균인 78.2점보다 6.1점이나 높은 점수를 받으며 압도적인 성과를 거뒀다. 특히 달성군이 최고 등급인 1등급을 받은 것은 2014년 이후 11년 만으로, 지난 2년간 연속 2등급을 유지하며 꾸준히 청렴도를 개선해 온 노력의 결실이라는 점에서 더욱 의미가 크다.

이 같은 성과는 기관장을 중심으로 전 공직자가 합심해 추진한 다양한 청렴 시책들이 실질적인 효과를 거둔 결과로 분석된다. 달성군은 청렴 릴레이 캠페인 전개, 전 직원 청렴서약서 작성, 반부패·청렴 콘서트 교육 운영 등을 통해 조직 전반에 청렴 문화를 확산시켜 왔다.

또한, '갑질·을질 예방을 위한 청렴간담회'를 개최하고, 부패 상황에 신속히 대응하기 위한 '부패행위 신고 모의훈련'을 실시하는 등 현장 중심의 실효성 있는 부패방지 정책을 지속적으로 추진해 높은 평가를 받았다.





AD

최재훈 달성군수는 "종합청렴도 1등급은 공직자들의 노력과 군민들의 적극적인 협조가 함께 만들어낸 공동의 성과"라며, "청렴도가 높을수록 주민들의 행복지수도 높아진다는 연구 결과처럼 앞으로도 군민이 신뢰할 수 있는 투명한 행정을 통해 청렴문화를 선도하는 달성군을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>