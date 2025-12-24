거창군, 국토부 전통시장 도시재생 공모사업 최종 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전통 시장지구 청년창업·상권 활성화 거점 구축



경남 거창군은 국토교통부가 전국 지자체를 대상으로 실시한 2025년 지역특화재생 공모사업에 '거창군 전통 시장지구 도시재생사업'이 최종 선정됐다고 24일 밝혔다.

이번 공모 선정으로 거창군은 국비 150억원, 도비 20억원, 군비 80억원 등 총 250억원의 마중물 사업비를 확보하게 됐으며, 전통시장과 원도심 핵심 상권의 회복을 위한 대규모 재생 사업이 본격 추진될 전망이다.

거창 전통 시장지구 일대는 군청·경찰서 등 행정기관과 문화·의료·상점가가 밀집한 지역임에도 불구하고, 최근 인구 감소와 상권 침체 등 다양한 지역문제가 지속되면서 재생 사업의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다.

거창군, 250억 규모 국토교통부 전통시장 도시재생 공모사업 선정 단체사진.

이에 거창군은 2024년 12월부터 전통 시장지구 도시재생 활성화 계획 수립에 착수해 정밀한 지역 현황조사를 실시하고, 전문가 자문을 지속해서 거쳐 사업의 실현 가능성을 높이고 계획의 완성도를 강화해 왔다. 특히 도시재생 대학·선진지 견학·설문조사·주민간담회·공청회 등을 통해 주민 의견을 폭넓게 수렴했다.

공모 선정에 따라 군은 2026년부터 2029년까지 4년에 걸쳐 전통시장 지구에 청년·상인·주민이 함께 이용하는 지역 활력 거점을 조성하게 된다. 우선, 청년 창업지원 공간과 주민 공동이용시설, 창작·교육·문화교류 기능을 집약한 복합거점인 '거창 로컬 커뮤니티 허브'를 구축해 지역 청년창업 생태계를 활성화하고 주민 소통기반을 확장한다.

또한 유휴 건축물을 활용한 '거창 크리에이터 살롱'을 조성해 창업·문화 체험공간과 창업자용 쉐어하우스를 마련해 로컬 창업자의 정착을 지원하고 관광객 유입을 확대할 예정이다. 이와 함께 '거창 스토리 에비뉴'를 조성해 빈 점포를 활용한 창업 특화 거리, 야시장, 로컬푸드 마켓, 플리마켓 등 주야간 상권 활성화 프로그램을 운영할 계획이다.

아울러, 전통 시장지구 내 관광버스 승하차장 3개소를 설치할 계획이다. 이를 통해 항노화 힐링 랜드, 수승대, 거창 창포원, 산림 레포츠파크 등 거창군 동서남북 주요 관광지를 방문하는 연간 약 650만 명의 관광객을 거창 전통시장으로 유입시켜 체류형 소비를 촉진하고, 전통시장과 원도심 상권의 지속 가능한 활성화를 도모한다.





구인모 거창군수는 "이번 공모사업 선정은 거창군민과 지역 상인, 청년들이 함께 만들어 낸 의미 있는 성과"라며 "전통 시장지구 도시재생사업을 통해 상권 활력을 되찾고, 청년이 정착하며, 주민들의 삶의 질이 향상되는 변화가 있길 바란다"고 말했다.





