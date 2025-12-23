"기업 규제, 경쟁국보다 강해…네거티브 규제 전환해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경총, 전문가 219명 인식 조사

반도체나 인공지능(AI) 같은 첨단산업 분야에서 한국의 기업 규제 수준이 경쟁국 대비 높은 것으로 나타났다. 우리 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 네거티브 규제로의 패러다임 전환은 물론 보조금·세제지원 등 다양한 수단을 활용해야 한다는 분석이다.

23일 한국경영자총협회가 전국 4년제 대학 경제·경영·행정학과 교수 등 전문가 219명을 대상으로 '최근 규제혁신 정책과 주요 규제 이슈에 대한 전문가 인식 조사'를 실시한 결과 응답자의 76.7%는 첨단산업·신산업 분야 우리나라 기업규제 수준이 '경쟁국(미국·일본·중국)보다 높다'고 답했다. 이어 '경쟁국과 유사하다'(19.2%), '경쟁국보다 낮다'(4.1%) 순으로 집계됐다.

한국경영자총협회

AD

최근 국회의 입법활동이 '규제 혁신에 도움이 되지 않는다'는 답이 응답자의 46.6%에 달했다. '규제혁신에 도움이 된다'는 38.4%, '잘 모르겠다'는 15%로 집계됐다.

정부의 규제혁신 정책 추진에 대해선 응답자의 58.5%가 현 정부의 규제혁신 정책 추진에 대해 '긍정적', 27.9%가 '부정적'이라고 평가했다. 긍정적으로 평가한 이유(복수응답)는 '불합리하고 불필요한 규제 합리화라는 목표 설정'이라는 응답이 57.0%, '규제혁신에 대한 대통령의 강한 의지'라는 응답이 53.1%, '수요자 중심, 성과 지향, 속도감 있는 규제혁신 지향'이라는 응답이 39.8% 순으로 집계됐다.

우리나라 첨단산업·신산업 육성과 발전을 위해 가장 필요한 규제혁신 제도로 '네거티브 규제로 전환(원칙허용·예외금지)'를 꼽은 응답자가 61.6%(복수응답)에 달했다.

최근 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전국택배노동조합이 요구한 '새벽배송 금지'를 두고 응답자의 78.5%가 새벽배송 금지에 반대했다. 새벽배송 금지에 찬성한 응답자는 18.3%로 집계됐다.

새벽배송 금지에 반대하는 이유(복수응답)는 '직장인·맞벌이 가구 등 소비자 편익 저해'라는 응답이 58.7%, '배송업무 편리성 등 택배기사들이 새벽배송을 원함'이라는 응답이 41.9%, '새벽배송 관련 일자리 축소'라는 응답이 37.2% 순으로 나타났다.





AD

김재현 경총 규제개혁팀장은 "AI 대전환 시대 반도체 등 첨단산업 패권 경쟁에서 각국은 막대한 보조금과 세제지원, 수출통제 등 다양한 수단으로 자국 기업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 전폭 지원하고 있다"며 "우리 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 규제 장벽을 걷어내고, 끊임없는 혁신이 가능하도록 네거티브 방식으로 규제 패러다임을 바꿔나가야 한다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>