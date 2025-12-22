쿠팡, 영업정지·美주주소송까지 '전방위 압박'…김범석 의장에 쏠린 눈

쿠팡 미국서 주주 집단소송 제기

국내외 다수 로펌 단체소송 원고 모집

공정위 "영업정지 가능성" 압박 수위 고조

3370만명의 고객 정보가 털린 쿠팡에 대한 전방위 압박이 갈수록 거세지면서 창업자인 김범석 쿠팡IN의장의 향후 행보에 관심이 쏠린다. 쿠팡은 개인정보 유출과 관련해 국내외 소송에 직면한 데 이어 정부는 '영업정지' 가능성을 저울질하고 있다. 여기에 시민단체를 중심으로 유동성 위기로 기업회생에 홈플러스 인수 압박까지 받고있다.

22일 유통업계에 따르면 쿠팡 모회사인 쿠팡 Inc의 주주인 조셉 베리는 지난 18일 개인정보 유출사건과 관련해 쿠팡 법인과 김범석 의장, 거라브 아난드 최고재무책임자(CFO)를 상대로 미 캘리포니아 북부연방법원에서 증권 집단소송을 제기했다. 집단소송을 대리하는 로런스 로젠 변호사는 소장에서 "한국 역사상 최대 규모의 개인정보 유출 사고로 평가된다"면서 "쿠팡이 허위 또는 오해 유발 공표를 했거나 관련 공시를 하지 않아 투자자들이 손해를 입었다고 주장했다.

앞서 쿠팡은 지난달 18일 개인정보 유출 사실을 인지한 뒤, 지난 16일 미국 증권거래위원회(SEC)에 이를 공시했다. 하지만 원고측은 개인정보 유출의 경우 4영업일 이내에 공시해야 한다는 의무를 이행하지 않은 것이라는 입장이다. 현재 쿠팡은 서울중앙지법에 24만여명이 참여한 단체 손해배상 소송 등 다수의 로펌이 단체소송에 나섰고, 미국 현지 로펌들도 징벌적 손해배상을 청구하는 집단소송을 준비하며 소송 원고인단을 모집 중이다.

쿠팡 김범석 의장

여기에 정치권은 압박 수위를 더욱 끌어올리는 모습이다. 주병기 공정거래위원장은 지난 19일 "영업정지 처분 가능성도 열어놓고 있다"고 말했고, 조국 조국혁신당 대표는 전날 "쿠팡이 피해 회복 조치를 미루면 전자상거래법상 '임시중지명령' 제도를 단행해야 한다"고 주장했다. 정치권과 시민단체에선 "쿠팡이 사회적 책임을 다하는 차원에서 홈플러스 인수에 나서야 한다"는 주장도 나온다. 기업회생 절차를 밟고있는 홈플러스는 오는 29일까지 회생 계획안을 제출해야 하는데, 인수의향자가 나타나지 않아 파산 가능성이 거론되고 있다.

다만 쿠팡 측은 김범석 의장 사과 여부나 향후 대응 방안에 대한 구체적인 언급을 피하고 있다. 일각에선 정치권의 '쿠팡 때리기'에 김 의장이 버티기에 나서면서 단체소송 등 법률대응을 준비할 가능성을 점치고 있다. 실제 쿠팡은 개인정보 유출 사건 이후 박대준 전 대표를 해임하고, 쿠팡의 법무총괄(General Counsel) 겸 최고행정책임자(Chief Administrative Officer)를 한국 임시 대표로 보냈다.





민벽덕 더불어민주당 을지로위원장은 이날 SBS라디오 김태현의 정치쇼에 출연해 "김범석 의장이 문제를 해결하려고 하지않고, 법적으로 끌고가서 문제를 마무리하려는 기류가 보인다"면서 단계별 영업정지 가능성과 국회 상임위원회 합동청문회 개최 가능성을 언급하며 압박 수위를 높였다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

