한화리츠 "최근 1년 배당률 '7.51%'…연금계좌서 투자 시 절세효과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화자산운용은 연말 연금계좌 납입 시즌을 맞아 한화리츠를 추천한다고 22일 밝혔다.

AD

한화리츠는 시가총액 7364억원(12월19일 기준)으로 국내 오피스 상장리츠 1위다. 최근 1년 평균 연환산 배당률은 7.51%를 기록하고 있다. 2023년 3월 코스피 상장 이후 안정적인 배당 정책을 유지하고 있다.

스폰서 리츠로서 안정적인 임대 구조를 갖추고 있다는 점도 강점이다. 전체 임대 면적의 78%를 한화 계열사가 사용하고 있으며 장기 임대계약을 통해 예측 가능한 현금흐름을 확보하고 있다. 프라임 오피스 비중은 83%이며 공실률은 1.23%로 업계 최저 수준이다.

재무 건전성도 강화됐다. 한화리츠는 올해 하반기 약 7700억원 규모의 리파이낸싱에 성공했다. 차입금 금리를 99bp 낮췄다. 이를 통해 연간 약 71억원의 현금흐름 개선 효과를 거뒀다.

이처럼 고배당을 유지하는 리츠(REITs·부동산투자회사)는 연금계좌에 담을 때 절세 효과가 극대화된다. 연금저축, 개인형퇴직연금(IRP) 등 연금계좌 주요 혜택으로 배당소득 과세이연이 있다. 배당소득에 대한 과세를 연금 수령 시기까지 미뤄주는 제도다. 과세이연 된 부분만큼 재투자에 활용할 수 있다.

연 100만원의 배당을 수령한다고 했을 때 재투자로 활용할 수 있는 배당은 일반계좌 84만6000원(배당소득세 14%, 지방소득세 1.4% 제외), 연금계좌 100만원이다. 15만4000원 차이가 난다.





AD

한화리츠는 "최근 변동성이 확대된 상황에서 안정적인 임대료 수익을 제공하는 리츠는 매력적인 투자 대안"이라며 "연금계좌로 투자 시 과세 이연 효과를 극대화할 수 있을 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>