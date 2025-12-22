경기도, 긴급복지 핫라인 상담건수 2만6천건 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 2022년8월 도입한 '긴급복지 핫라인'이 3년3개월만에 상담 건수 2만6000건을 돌파했다.

경기도는 복지 사각지대에서 세상을 떠난 '수원 세 모녀' 사건 이후 2022년 8월25일 긴급복지 핫라인(010-4419-7722)과 위기상담 통합 콜센터(031-120)를 신설했다. 최근 경기복G톡, 경기도 긴급복지 누리집으로 긴급복지 핫라인을 확대 운영하고 있다.

긴급복지 핫라인을 통해 상담받은 누적 인원은 올해 11월 말 기준 2만6696명이다. 올해에만 9323명이 상담을 받았다.

긴급복지 상담인원 2만6696명 중 7754명이 복지 관련으로 상담을 받았다. 복지 이외의 건강보험료 미납 및 도내 정책 등 문의는 1만8972명이다.

특히 사업 초기인 2022년 8~11월에는 본인 신청이 아닌 지역사회 제보가 전체 10.9%(1125명 중 123명)에 그쳤으나 올해 8~11월에는 전체 25.1%(628명 중 158명)로 증가했다.

경기도는 주변에 도움이 필요한 이웃을 발견하면 핫라인(010-4419-7722) 또는 위기상담 통합 콜센터(031-120), 경기복G톡(카카오톡), 긴급복지 누리집 등 4개 채널 어디로든 적극 제보해 달라고 당부했다.





경기도는 도민 제보 외에도 겨울철 에너지 위기가 예상되는 월세취약가구 등 위기징후 빅데이터를 활용한 복지사각지대 기획발굴도 병행하고 있다. 올해 1월부터 5월까지 복지사각지대 기획발굴로 위기도민 3047명을 지원했다.





