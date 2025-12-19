화순복숭아연합회, 화순장학회에 장학금 250만원 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 화순군은 지난 18일 화순복숭아연합회 영농조합법인(대표 이교육)이 화순장학회에 지역 인재 육성을 위한 장학금 250만원을 기부했다고 19일 밝혔다.

화순복숭아연합회 기탁식 기념사진. 화순군 제공

지난 2016년부터 매년 장학금을 기부한 화순복숭아연합회 영농조합법인은 올해도 장학금을 기부하며 지역 인재 양성을 위한 나눔을 실천하고 있다.

또 화순 복숭아의 품질 향상과 안정적인 생산 기반 구축을 위해 노력해 왔으며, 지역 농업의 경쟁력 강화를 비롯해 지역사회와 함께하는 상생 활동에도 꾸준히 참여하고 있다.

이교육 대표는 "지역에서 농업을 이어오며 학생들이 지역의 미래라는 사실을 늘 실감하고 있다"며 "이번 기탁이 학생들이 각자의 자리에서 꿈을 준비하는 데 작은 힘이 되길 바라며, 앞으로도 지역과 함께하는 역할을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

구복규 화순장학회 이사장은 "지역 농업 단체가 오랜 기간 변함없이 장학사업에 동참해 매우 뜻깊다"며 "기부해 주신 장학금은 지역 학생들이 학업에 전념하고 미래를 준비할 수 있도록 소중히 사용하겠다"고 말했다.





자세한 사항은 화순군 인구청년정책과 평생교육팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

