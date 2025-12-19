고양시 ‘철도 지하화’ 멈춰 서나…시의회 예산 삭감에 추진 '막막'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, 철도지하화 용역 예산 7억원 삭감…첫 단계부터 제동

지상철도 통과하는 경기 23개 시군 중 12곳 기본구상 용역 추진 나서

경의중앙선·일산선·교외선 지상철도 35km 지하화 통합개발 검토 필요

생활권 단절·소음·교통불편…시민불편 해결 위해 지상철도 지하화 필수

경기 고양특례시(시장 이동환)가 지상철도로 인한 도시 단절과 소음 문제를 해결하기 위해 야심 차게 준비하던 '철도 지하화 통합개발' 사업이 예산 확보 실패로 시작부터 난관에 봉착했다.

19일 고양시에 따르면 시는 내년도 본예산에 '철도지하화 통합개발 기본구상 용역'을 위한 사업비 7억원을 편성했으나, 최근 시의회 심의 과정에서 전액 삭감됐다. 이로써 국가 상위 계획에 발맞춰 지역 여건을 반영하려던 시의 구상에 차질이 불가피해졌다.

'고양시 철도지하화 통합개발 기본구상 용역'은 지상철도가 통과하는 경의중앙선 전 구간(18㎞), 일산선 5㎞ 구간(대곡역·원당역·지축역), 교외선 전 구간(12㎞) 대상으로 철도 지하화 가능성을 검토하는 기본구상이다. 아울러 철도 지하화로 확보되는 상부 부지를 활용한 도시개발사업, 역세권 개발, 공공주택사업 등 통합개발 방안도 포함된다.

현재 고양시에서는 지상철도 운행으로 소음·진동·분진 등 문제가 지속적으로 발생하고 있어 철도 지하화 사업에 대한 요구가 점차 높아지고 있다. 특히, 경의중앙선 인근에는 지하차도, 교량, 보도육교 등 입체교차시설이 설치돼, 이로 인한 교통혼잡과 주민 민원이 빈발 중이다.

타 지자체도 이러한 문제 개선을 위해 발 빠르게 나서고 있다. 지상철도가 통과하는 경기도 23개 시·군 가운데 12개 시·군은 이미 철도지하화 통합개발 기본구상 용역을 추진 중이다. 이러한 가운데, 고양시 역시 중장기적인 도시 구조 개편과 지상철도 인근 지역 환경개선을 위한 검토가 그 어느 때보다 필요한 실정이다.





고양특례시 관계자는 "국가 종합계획 수립 일정과 연계해 고양시도 여건에 맞는 철도 지하화 방안을 필수적으로 마련해야한다"며 "원활한 사업추진을 위해 시의회와 긴밀히 협력해 향후 추진 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

