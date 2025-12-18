[인사]중소기업중앙회

<본부장>
▲경제정책본부장 김희중 ▲인력정책본부장 양옥석
<부서장>
▲사회공헌실장 조준호 ▲회원지원실장 고종섭 ▲소상공인정책실장 황영만 ▲기업경영정책실장 박화선 ▲국제통상실장 김철우 ▲중소기업연구소장 김병수 ▲혁신정책실장 고수진 ▲판로지원실장 이종건 ▲인력정책실장 임영주 ▲교육지원실장 문철홍 ▲디지털전략실장 정부교 ▲정보보호센터장 김근호 ▲PL손해공제실장 이기중 ▲투자전략실장 윤위상 ▲비서실장 강지철 ▲편집국장 박승찬 ▲대구지역본부장 정인과 ▲인천지역본부장 신상홍 ▲충남지역본부장 유지흥 ▲경북지역본부장 정환식
<팀장>
▲기획조정실 기획재무팀장 정영호 ▲국제통상실 글로벌성장팀장 김덕룡 ▲국제통상실 아세안사무소장 조근식 ▲중소기업연구소 조사통계팀장 손성원 ▲혁신정책실 AI혁신사업팀장 이지연 ▲감사실 조합감사팀장 강지용 ▲서울지역본부 부장 김정일 ▲부산울산지역본부 부장 신승재 ▲광주전남지역본부 부장 강우용 ▲강원지역본부 부장 이영섭 ▲경남지역본부 부장 김형우 ▲경기북부지역본부 부장 조준호
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
