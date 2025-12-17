인제군, 2026년 본예산 6685억원 확정…전년 대비 1.75% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인제군, 사회복지·관광 분야 증액 뚜렷

강원도 인제군은 인제군의회 심의를 거쳐 6685억원 규모의 2026년 본예산을 확정했다.

인제군청 전경.

군에 따르면 2026년 본예산은 지난해 대비 약 115억원이 증가한 6685억원으로 일반회계 5955억원, 특별회계 729억원이며 전년 대비 1.75% 늘어났다.

이번 예산은 고금리와 물가 상승에 따른 경기 침체 등 어려운 세입 여건 속에서도 전략적으로 재원을 배분해 관광·역세권 등 민선 8기 역점사업과 군민이 체감할 수 있는 민생정책에 중점을 두고 마련됐다.

분야별로는 환경 분야에 1286억원(19.24%), 사회복지 분야에 1125억원(16.83%), 농림해양수산 분야에 789억원(11.81%), 문화 및 관광 분야에 765억원(11.45%)이 각각 반영됐다.

특히 사회복지 분야는 지난해보다 143억원 늘어났고, 문화 및 관광 분야 역시 103억원이 증액되는 등 군민 복지 향상과 관광도시 도약을 뒷받침하는 재정 운용에 무게를 실었다.

주요 신규 사업으로는 △방동분교 관광사업 25억원(도비·전환사업) △살구미지구 친환경 친수공간 조성사업 11억원(기금) △원통천 생태하천 복원사업 12억원(도비·전환사업) △북면 농어촌도로 208호(갈원선) 도로개설 13억원(균특) 등이 포함됐다.

군의 역점 추진 사업인 '1천만 관광도시 도약'을 위해 △백두대간 네이처 스테이 힐링센터 조성 30억원 △인제형 스마트 워케이션센터 조성 34억원 △소양호 생태체험관 조성 8억원이 반영됐으며, 역세권 개발과 관련해서는 △동서고속화철도 연계 지역개발사업 62억 원 △역세권 개발 부지 매입비 30억원 △청년농촌보금자리 조성사업 18억원이 예산안에 담겼다.

또한 주민 생활과 직결된 식수 확보를 위해 △서화·천도 통합상수도 설치공사 125억원 △인제읍 덕적·가리산리 배수관로 확장공사 30억원 △남면 관대·신월리 배수관로 확장공사 20억원이 반영됐다. 이와 함께 주민 안전 강화를 위한 △군도 및 농어촌도로 개설 100억원 △재해위험개선지구 정비 및 풍수해 생활권 종합정비사업에는 국도비 148억원을 포함해 총 203억원의 재원이 투입될 예정이다.

인제군은 앞으로도 예산이 적재적소에 쓰일 수 있도록 사업 추진 상황을 지속적으로 점검하고, 효과성과 타당성을 면밀히 검토하는 등 책임 있는 재정 운용에 힘쓸 계획이다.





인제군 관계자는 "어려운 재정 여건 속에서도 군민의 삶과 직결된 분야와 인제군의 미래 성장을 위한 핵심 사업에 우선순위를 두고 예산을 편성했다"며 "확정된 예산이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 사업 관리와 집행에 만전을 기하겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

