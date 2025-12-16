현대제철 "미국 계열사에 2조1522억원 출자"

현대제철이 미국의 지분투자 계열사(Hyundai Steel USA)에 약 2조1522억원을 출자한다고 16일 공시했다. 출자 후 지분율은 100%가 된다.





현대제철은 이번 조처의 목적을 "미국 자동차강판 특화 전기로 제철소 투자"라고 밝혔다.

