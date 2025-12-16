차기 삼성 준감위, 이르면 이달 중 윤곽 나올 듯…이찬희 연임 유력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7개 관계사 이사회, 차기 선임 안건 검토

내년 1월 각 이사회서 의결될 예정

이찬희 위원장, 연임 유력…의사도 밝혀

차기 삼성 준법감시위원회(준감위)의 위원장과 위원 구성에 대한 윤곽이 이르면 이달 중에 나올 것으로 보인다. 현직인 이찬희 위원장의 재연임은 유력한 것으로 알려졌다.

이찬희 삼성 준법감시위원회 위원장 연합뉴스

16일 재계에 따르면, 삼성 준감위의 7개 관계사인 삼성전자·삼성물산·삼성SDI·삼성전기·삼성물산·삼성SDS·삼성생명·삼성화재 이사회는 이달부터 차기 준감위원장 및 위원 선임 안건을 검토한다.

이후 내년 1월에 열리는 각 이사회에서 정식 선임 안건이 의결될 예정이다. 4기 임기는 내년 2월부터 2028년 2월까지다. 현재 활동 중인 3기의 임기가 내년 2월 만료된다.

이 위원장은 3기에 이어 4기도 이끌 것으로 보인다. 이 위원장은 2022년 2월 출범한 2기 준감위 위원장을 지낸 후 지난해 2월 연임에 성공해 3기 위원장을 맡고 있다. 재연임하게 되면 6년 동안 삼성준감위를 이끌게 된다.

이 위원장은 이날 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 3기 준감위 정례회의에 앞서 기자들과 만나 "만약에 회사 측에서 (연임) 요청이 있다면 개인적으로 수락을 생각하고 있다"면서 재연임 의사가 있음을 밝혔다.

이 위원장은 2기 준감위에서 삼성의 지배구조 개편을 핵심 과제로 추진하며 인권 우선 경영 확립, 투명하고 공정한 경영 정착, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 중점 과제로 선정했다. 3기에서는 그룹 컨트롤타워 부활, 지배구조 개선 등의 이슈를 중심으로 삼성의 준법 경영을 강화하는 데 집중했다.





특히 이 위원장은 이재용 삼성전자 회장의 등기이사 복귀 필요성을 여러 차례 강조해왔다. 내년 3월 주주총회를 통해 이 회장의 등기이사 복귀가 이뤄질지 관심이 쏠린다. 앞서 이 위원장은 "책임경영이라는 측면에서 (이 회장이) 등기이사로 복귀하는 부분에 대해서는 많은 준감위 위원이 공감하고 있다"며 "개인적으로는 등기 임원의 조속한 복귀를 생각한다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

