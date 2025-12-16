에이스웍스, 현대차 '모베드' 로봇 플랫폼에 시험 장비 공급

모빌리티 테크기업 에이스웍스가 현대자동차·기아의 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)' 프로젝트에 전동 구동계 시험장비를 공급했다고 16일 밝혔다.
이 시험장비는 모베드의 완성도를 높이기 위한 구동 모듈 정밀 검증과 내구 신뢰성 확보에 필수적인 핵심 검증 인프라로 활용될 예정이다.
에이스웍스가 지난달 말 공급을 완료한 이 시험장비는 전기모터와 감속기, 액추에이터 등 전동 구동 시스템의 성능과 내구성을 평가하는 고성능 테스트 시스템이다.
실제 운행 조건을 가상으로 구현하고 극한 부하를 반복 적용할 수 있으며, 고(高)토크 기반 로드 제어, 실시간 피드백 제어, 다축 시험 환경을 지원해 다양한 개발 조건에 대응할 수 있다. 이를 통해 궁극적으로 구동 모듈의 안정성과 반복 작동 특성을 정량적으로 평가하도록 설계됐다.
모베드는 현대차그룹 로보틱스랩이 개발 중인 소형 플랫폼으로, 각각의 바퀴를 독립적으로 제어하는 '드라이브 앤 리프트(DnL)' 모듈을 중심으로 설계됐다.
좁은 공간이나 복잡한 지형에서도 안정성을 확보할 수 있는 구조로, 서비스 로봇과 실내 이동 플랫폼 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 높은 것으로 평가된다. 이 플랫폼의 완성도를 높이기 위해서는 구동 부품의 정밀 검증이 필수적이다.
에이스웍스는 이번 시험장비 공급을 통해 전기차와 자율주행 분야에서 축적해 온 제어 및 검증 기술을 로봇 플랫폼 개발 영역까지 확장했다.
지금 뜨는 뉴스
에이스웍스 관계자는 "그동안 다양한 전동화 부품 제조사와 연구기관에 제공해 온 에이스웍스의 시험장비 기술력을 다시 한번 입증한 것"이라고 설명했다.
우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>