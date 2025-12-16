장흥군, 전남 군 단위 최초로 '보훈문화상'

전남 장흥군은 국가보훈부 주최 '제26회 보훈문화상'을 전남 군 단위 지역 최초로 수상했다고 16일 밝혔다.
군은 전날 서울 서대문구 대한민국 임시정부기념관에서 열린 시상식에서 보훈문화 확산 기여를 인정받아 상패와 시상금 2,000만원을 받았다. 전남권에서는 2009년 순천시 이후 16년 만이며 군 단위로는 처음이다.
군은 전남권 최초 국립장흥호국원 유치, 보훈회관 건립, 안중근 의사 추모역사관 및 메모리얼 파크 조성 등 보훈 인프라를 확충했다. 이 시설들을 역사·교육·추모 복합 공간으로 발전시켰다.
또 안중근 의사 순국 추모제, 학생 독립운동 유적지 탐방, 호국·보훈 글짓기 공모전, 보훈문화제 등 참여형 프로그램을 운영해 세대 간 보훈 가치 공유에 앞장섰다. 이와 함께 보훈수당 인상, 국가유공자 명패 달아드리기, 유족 위문, 독거 보훈회원 돌봄, 보훈단체 호국순례 지원 등 예우·복지 향상에도 힘썼다.
지금 뜨는 뉴스
군 관계자는 "이번 수상은 장흥의 역사와 정신이 국가 보훈 정책에서 가치로 자리 잡은 결실"이라며 "호국·평화·통일을 잇는 보훈문화 선도 지자체로 나아가겠다"고 밝혔다.
호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>