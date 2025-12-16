창원시설공단 누비콜, 안전운전인증 평가 '최우수'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창원시설공단의 교통약자교통수단(누비콜) 차량이 도로교통공단에서 주관하는 안전운전인증 평가에서 '최우수' 등급을 획득했다고 16일 밝혔다.

안전운전인증 수여식.

안전운전인증은 도로교통공단의 안전운행 프로그램을 실행하고 이를 진단한 후 심의해 '최우수', '우수', '수료' 등급을 부여, 교통안전성을 인증하는 제도이다.

공단은 지난 2월부터 도로교통공단 울산경남지부와 교통사고 예방과 안전한 교통문화 정착을 위해 인증 프로그램 도입을 추진해 왔다.

특히 누비콜 차량 전체 운전원 135명을 대상으로 △운행안전진단 △운전행동성향검사 △안전운전교육 △안전운전심화교육 등 프로그램을 통해 교통 안전성 향상에 주력해 최고 점수를 받으며 그 성과를 인정받았다.

안전운전인증의 유효기간은 3년이며, 공단은 사후관리 프로그램을 통해 지속해서 인증을 유지할 계획이다.





이경균 이사장 직무대행은 "이번 인증 도입을 계기로 교통약자들의 이동을 더욱 안전하게 지원하고, 교통안전문화 향상에 기여할 수 있기를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

