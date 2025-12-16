속초시-한국수자원공사, 노후 상수관망 정비사업 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초시, 맑고 깨끗한 물의 지속 가능한 공급 중요 기반 마련

411억원 투입…누수량 최대 일 2500t 절감·효과적 가뭄 대응 기대

강원도 속초시는 16일 시청 상황실에서 지속 가능한 물 공급 체계 구축을 위해 한국수자원공사(K-water)와 노후 상수관망 정비사업 위수탁 업무협약을 체결했다.

속초시가 16일 시청 상황실에서 지속 가능한 물 공급 체계 구축을 위해 한국수자원공사(K-water)와 노후 상수관망 정비사업 위수탁 업무협약을 체결하고 있다. 속초시 제공

AD

이 사업은 총사업비 약 411억원을 투입해 52.7㎞의 노후 상수관로를 정비하는 사업이다. 이번 협약으로 속초시와 물관리 전문 기관인 한국수자원공사는 사업의 효율적·성공적 추진을 위한 협력체계를 구축해 속초시민에게 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급할 수 있는 중요한 기반을 마련했다.

노후 상수관망 정비사업은 깨끗하고 안전한 물 공급 실현을 위해 환경부에서 2017년부터 추진 중인 국책 사업이다. 수돗물 수질 저하의 주요 원인으로 지목되는 오래된 상수관망을 교체해 누수를 줄이고 물 낭비를 방지하는 것이 핵심 목표다.

속초시는 지난 10월, 환경부로부터 2026년 신규 사업 대상지로 선정된 바 있다.

시는 2026년부터 2031년까지 6년간 연차별로 장사·노학·조양·청호·대포·설악·도문·교동 일원의 노후 상수관로 52.7㎞를 단계적으로 정비할 계획이다. 이를 통해 연간 누수 손실액 12억원 가치인 일 최대 2500t의 누수를 절감할 수 있을 전망이다. 이로써, 가뭄 등 물 부족 상황에도 더욱 안정적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

이병선 속초시장은 "이번 업무협약 체결로 속초시의 물 부족 문제 해결과 지속 가능한 물 공급 시스템 구축을 위한 중요한 발판이 마련됐다"며 "한국수자원공사의 탁월한 기술력과 노하우를 바탕으로 사업을 신속하고 투명하게 추진해 시민이 체감할 수 있는 맑은 물 공급과 관리 체계 구축을 실현할 것"이라고 말했다.





AD

한편, 시는 이번 협약을 시작으로 2026년 3월경 기본 및 실시설계를 착수해 본격적으로 사업을 추진할 계획이다. 시에서는 사업이 완료되면 시민 삶의 질에 직결되는 물 공급이 더욱 원활해질 것으로 기대한다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>