팬데믹 거치며 MZ세대 "가자 수도권으로"…영호남 "이탈 또 이탈"

리더스인덱스, MZ세대 인구 이동 변화 분석

경기·서울·인천·세종·충남·대전 등만 순유입

제주, 전국 최대 감소율 기록

코로나19 팬데믹을 전후로 8년간 MZ세대(20∼39세)의 인구 이동 패턴에 변화가 생긴 것으로 나타났다.

16일 리더스인덱스는 국가데이터처 자료를 인용해 팬데믹 이전 4년(2018∼2021년)과 이후 4년(2022∼2025년 10월)의 MZ세대 인구 이동을 비교·분석한 결과를 발표했다.

기사 이해를 돕기 위한 사진으로 내용과는 무관. 아시아경제DB.

분석 결과, 최근 4년간 MZ세대 순유입이 나타난 광역단체는 경기·서울·인천·세종·충남·대전 등 6곳이다.

서울과 경기는 팬데믹 이전에도 MZ세대 유입이 이어졌던 지역이지만 이후 흐름은 엇갈리는 것으로 확인됐다. 경기는 MZ세대 유입 규모가 30만명대에서 10만명대로 줄며 증가세가 둔화했다. 서울은 2만5000여명에서 7만7000여명으로 200% 넘게 증가했다.

서울에 사는 총인구는 감소했지만, MZ세대는 증가했다. 높은 주거·생활비에도 일자리, 교육, 문화 등 접근성이 결정적 요인으로 작용한 것으로 보인다.

전국에서 가장 극적인 변화를 보인 곳은 인천이다. 팬데믹 이전 4년간 MZ세대 547명이 순유출됐지만 이후 4년간 4만6245명 순유입으로 전환돼 증가율이 8500%를 넘어섰다. 서울 접근성과 신규 주택 공급, 상대적으로 낮은 주거비 부담이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

광역자치단체 MZ세대 인구 이동 현황. 리더스인덱스.

중부권 일부 지역도 비슷한 양상을 보였다. 세종과 충남, 대전은 팬데믹 이전에는 MZ세대 순유출 지역이었으나, 이후에는 순유입으로 돌아섰다. 특히 대전은 총인구는 감소세를 이어갔지만, MZ세대만은 늘었다. 유성구가 신도시 개발과 정주 환경 개선 등의 요인이 MZ세대 유입을 이끈 것으로 보인다.

이에 반해 팬데믹 전후 MZ세대 순유출이 지속된 곳도 있다. 경남·경북·부산·대구·광주·전남·전북·울산·강원 등 다수 광역단체다. 특히 경상권은 전국에서 MZ세대가 가장 많이 빠져나간 지역이다. 경남은 코로나 전후 모두 5만명대 순유출로 최다 이탈 지역이었으며, 경북이 2위, 부산이 3위였다.





제주는 팬데믹 이전 4년간 MZ세대가 4150명 증가했다. 이후에는 6018명 감소로 돌아서며 전국 최대 감소율(-249%)을 기록했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

