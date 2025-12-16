반도체 호조에 기업 세전 순이익 역대 세번째로 컸다

법인세 차감 전 순이익 181조9000억원
전년보다 31조1000억원 증가
지난해 반도체 업황 호조로 기업들의 순이익이 3년 만에 흑자로 전환됐다. 순이익 규모는 2006년 통계 작성 이후 세 번째로 컸고, 연구개발(R&D) 투자도 전년 대비 20% 가까이 늘었다.
국가데이터처가 16일 발표한 2024년 기업활동 조사 결과를 보면 지난해 기업의 법인세 차감 전 순이익은 181조9000억원으로 전년(150조8000억원)보다 31조1000억원 증가했다. 법인세 차감 전 순이익은 2006년 관련 통계 작성 이래 세 번째로 큰 규모다. 데이터처 관계자는 “반도체 부문이 좋아지면서 순이익 증가를 견인했다”고 설명했다.
업종별로는 제조업(29조7000억원), 운수 창고업(3조4000억원) 등에서 증가했다. 기업당 평균 매출액도 3371조1000억원으로 전년보다 5.2% 증가했다.
기업 연구개발비도 97조1000억원으로 전년(80조원)보다 21.4% 증가했다. 연구개발 기업 수는 7690개로 전년(7630개) 대비 0.8% 증가했다. 반도체 기업을 중심으로 연구개발을 대폭 늘린 것으로 풀이된다.
지난해 국내외 자회사를 보유한 기업은 6009개로 전년보다 1.7% 감소했다. 기업이 보유하고 있는 국내 자회사는 1만6967개로 전년보다 1.4% 증가했다. 국외 자회사의 진출지역은 아시아가 6479개(63.9%)로 제일 큰 비중을 차지하고 있으며, 북미 중남미는 2214개(21.8%), 유럽은 1209개(11.9%) 순이었다.
인공지능(AI) 등 4차 산업혁명 관련 기술을 개발·활용하는 기업은 3398개로 전년(2653개) 대비 28.1% 증가했다. 주로 개발·활용 중인 4차 산업혁명 관련 기술 비중은 클라우드(23.5%), 인공지능(18.7%), 빅데이터(16.5%), 사물인터넷(13.6%) 순이었다. 4차 산업혁명 관련 기술의 활용 분야별 비중은 제품·서비스 개발(46.2%), 생산공정(17.8%), 조직관리(16.0%), 판매 목적(11.3%), 마케팅전략(8.8%) 순으로 나타났다.
지난해 1년 동안 신규사업에 진출한 기업은 401개로, 전체의 2.7%를 차지했다. 전년(2.4%보다 0.3%포인트 증가했다. 주력사업에 변동이 생긴 기업으 720개로 전년보다 11.1% 늘었다.
세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
