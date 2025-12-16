코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 외국인과 기관의 동반 순매도에 하락하며 4050선으로 밀렸다.

코스피는 16일 오전 9시57분 기준 전거래일 대비 39.73포인트(0.97%) 하락한 4050.86을 기록했다.

이날 지수는 전거래일 대비 0.07% 오른 4093.32로 출발했으나 외국인과 기관의 동반 순매도에 하락으로 전환했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1834억원과 2767억원을 순매도했다. 반면 개인은 4754억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락하고 있다. 의료·정밀기기, 기계·장비, IT 서비스 등이 1% 이상 밀리고 있다. 반면 전기·가스, 증권, 제약, 통신 등은 소폭 상승하고 있다

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 300원(0.29%) 하락한 10만4500원에 거래됐다. 또한 LG에너지솔루션, HD현대중공업, 한화에어로스페이스 등은 3% 이상 빠졌으며 SK하이닉스, 현대차, 두산에너빌리티, 삼성물산, SK스퀘어 등은 1% 이상 밀렸다. 반면 삼성바이오로직스는 1.19% 오르고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 14.69포인트(1.56%) 빠진 924.14를 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2922억원과 673억원을 순매도했다. 반면 개인은 3989억원을 순매수했다.

업종별로는 비금속이 3.58% 빠지고 있으며 전기·전자, 기계·장비 등이 2% 이상 하락하고 있다. 또한 금속, 운송장비·부품, 화학, 운송·창고 등도 1% 이상 밀리고 있다.





시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 1.61% 밀린 42만9000원에 거래됐다. 또한 로보티즈, 에코프로는 5% 이상 하락하고 있으며 에코프로비엠, 레인보우로보틱스도 4% 이상 급락했다. 이 밖에 리노공업, 에임드바이오, 에이비엘바이오도 3% 이상 밀리고 있다. 반면 디앤디파마텍과 펩트론은 각각 4.05%, 1.30% 상승하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

