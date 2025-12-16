[특징주]동양고속, '고터 재개발'에 8거래일 연속 상한가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동양고속이 서울고속버스터미널 재개발 호재에 힘입어 16일 국내 증시에서 8거래일 연속 상한가를 기록 중이다.

이날 오전 9시20분 현재 동양고속은 전장 대비 29.96% 오른 주당 10만2800원에 거래되고 있다. 현 추세가 장 마감까지 이어질 경우 앞서 투자 경고 및 투자위험종목으로 지정돼 거래가 중지된 날을 제외하고 8거래일 연속 상한가를 찍게 된다.

이러한 동양고속의 주가 랠리 배경은 서초구 서울고속버스터미널 부지 복합개발을 둘러싼 기대감이 손꼽힌다. 관련해 서울시는 지난달 말 신세계센트럴시티, 서울고속버스터미널과 사전협상에 착수했다고 발표했다.

이에 서울고속버스터미널 지분 0.17%를 보유한 동양고속이 천일고속 등과 함께 재개발 수혜주로 손꼽히며 매수세가 몰린 것으로 분석된다. 1976년 준공된 서울고속버스터미널은 건물 노후화 등으로 재개발이 필요하다는 지적이 꾸준히 나왔었다.





같은 날 천일고속의 경우 5%대 상승세를 보이고 있다. 서울고속버스터미널 지분 16.67%를 보유한 천일고속은 지난 3일까지 9거래일 연속 상한가를 기록한 바 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

