동작구, 문자 알림 서비스 구독자 15만 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성인 2명 중 1명 가입…설문 이벤트

서울 동작구(구청장 박일하)의 구정 소식 문자 알림 서비스 구독자가 15만명을 돌파했다. 동작구는 구정 소식을 신속하고 편리하게 제공하는 '문자 알림 서비스' 구독자가 15만 명을 넘어섰다고 16일 밝혔다.

이벤트 포스터. 동작구 제공.

AD

'문자 알림 서비스'는 매주 월요일마다 구의 주요 사업, 행사 일정, 생활 소식 등 주민 일상과 밀접한 내용을 선별해 메시지로 보내는 구 대표 정보전달 채널이다.

주민 눈높이에 맞춘 간결한 표현으로 큰 호응을 얻고 있으며, 구독자도 꾸준히 증가해 현재 15만명을 넘어섰다. 구독자 대부분이 20세 이상인 점을 감안하면, 관내 성인(11월 기준 33만225명) 2명 중 1명 수준으로 가입한 셈이다.

구는 구독자 15만명 돌파를 기념하고 서비스 품질을 향상하기 위해 오는 18일까지 설문 이벤트를 진행한다. '문자 알림 서비스' 구독자라면 누구나 참여할 수 있으며, 링크(https://naver.me/5NMiIpfw)를 통해 간단한 설문에 응답하면 된다.

구는 응답자 가운데 80명을 추첨해 1만원 상당의 모바일 커피 쿠폰을 제공하고, 설문 결과를 분석해 주민 관심도가 높은 정보 중심으로 콘텐츠를 재정비할 계획이다.





AD

박일하 동작구청장은 "구독자 15만 달성은 구정에 대한 구민들의 신뢰와 관심의 결과"라며 "앞으로도 주민에게 꼭 필요한 정보를 빠르고 정확하게 전달하는 소통 행정을 이어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>