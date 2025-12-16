삼성전자, 전기요금 아껴주는 에너지 파트너십 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

伊 에너지 기업 에넬과 신규 파트너십

2년간 삼성 세탁기 전기요금 무료

에넬 고객은 최대 180㎾h 무료

英 브리티시 가스와 삼성 전용 할인 요금제

蘭 쿨블루도 낮시간 전기요금 할인 제공

美 리프와 스마트싱스 기반 소비전력 최적화

삼성전자는 자사의 가전제품을 사용하는 고객들에게 한층 강화된 전기요금 절감 혜택을 제공하기 위해 글로벌 에너지 기업들과 파트너십을 확대했다고 16일 밝혔다.

삼성전자 고효율 세탁기와 건조기 라이프스타일 이미지. 삼성전자

먼저 이탈리아 최대 규모의 전력·에너지 기업 '에넬'과 파트너십을 체결했다. 이에 따라 16일(현지시간)부터 삼성 세탁기를 구매한 고객에겐 2년간 최대 180㎾h의 세탁용 전기를 무료로 제공한다.

180㎾h는 유럽에서 삼성전자 A등급 세탁기를 약 2년 동안 사용할 수 있을 만큼의 전력량이다. 삼성전자 A등급 세탁기는 한번 빨래할 때마다 평균 0.539㎾h의 전력이 소요되며 이틀에 한 번 세탁한다고 가정하면 180㎾h로 약 670일간 사용이 가능하다. 에넬로부터 전기를 공급받는 고객은 누구나 삼성전자 세탁기를 구입한 뒤 '스마트싱스'에 연동하면 무료 전기 혜택을 받을 수 있다.

삼성전자는 영국 에너지 기업 '브리티시 가스'와도 협력해, 지난달 삼성전자 제품 구매자 전용 '주말 세이버 고정 요금제'를 출시했다.

이 요금제는 토·일요일 오전 11시~오후 4시 집안에서 사용하는 전기에 대한 요금을 50% 깎아주는 제도다. 전기요금 절감 혜택을 통해 사용자는 금전적 부담을 낮출 수 있고 에너지 기업은 전력 수요가 낮은 낮시간으로 전기 사용을 유도해 잉여 전력 활용도를 높이고 전력망 과부하도 막을 수 있어 '윈-윈'이다. 브리티시 가스의 전기를 사용하는 고객은 삼성전자 제품을 새로 구매하면 즉시 '삼성 주말 세이버 고정 요금제'에 가입할 수 있다. 가전제품은 세탁기, 건조기, 식기세척기, 냉장고·냉동고, 오븐, 전자레인지, 무선스틱청소기, 로봇청소기가 해당된다.

삼성전자는 네덜란드 에너지 기업 '쿨블루'와도 파트너십을 이어오고 있다. 지난 6월에는 낮 12시~오후 3시에 삼성전자 세탁기를 사용시 전기요금을 내지 않아도 되는 '무료 세탁 프로그램'을 시작했다. 이어 9월부터는 건조기 사용시까지 전기요금 무료 혜택을 확대했다. 쿨블루에서 전기를 공급받는 가정이 '무료 세탁 프로그램'에 가입한 뒤 보유 중인 삼성전자 제품을 스마트싱스에 연동하면 자동으로 혜택이 제공된다.

그보다 앞선 지난해 7월부터는 미국 에너지 기업 '리프'와 협업해 스마트싱스에 연결된 가전의 소비전력을 최적화하는 '플렉스 커넥트' 프로그램도 운영하고 있다. 이 프로그램은 전력수요가 몰려 전력망이 불안정할 때 스마트싱스 'AI 절약모드'를 활용해 자동으로 연결된 가전의 소비전력을 최적화한다. 'AI 절약모드'가 동작할 때마다 고객에게 삼성닷컴에서 사용할 수 있는 포인트도 제공한다. 캘리포니아, 뉴욕에 이어 지난 3월에는 텍사스까지 대상 지역을 넓혔다. 삼성전자는 향후 더 많은 미국 소비자들이 혜택을 누릴 수 있도록 지속 확장해 나갈 방침이다.

사용자들은 스마트싱스 앱의 '에너지' 기능을 통해 더욱 편리하게 전기요금 할인 혜택을 누릴 수 있다. 스마트싱스 에너지에서 전기요금 혜택이 제공되는 시간에 맞춰 알림을 제공받을 수 있고 연결된 집안 가전들의 사용량과 전기요금을 한눈에 모니터링할 수 있다. 일체형 세탁건조기 '비스포크 AI 콤보'의 경우 전기요금 할인 시간에 맞춰 자동으로 세탁과 건조를 진행하는 '맞춤예약'기능도 사용할 수 있다.





박찬우 삼성전자 B2B솔루션팀 부사장은 "삼성전자 가전 사용자에게 다양한 전기요금 혜택을 제공하기 위해 에너지 파트너십을 지속 확대하고 있다"며 "스마트싱스를 지속 고도화하고 스마트 가전과 연결을 강화해 에너지 효율과 사용자 편의를 동시에 높이기 위해 노력할 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

