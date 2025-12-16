강릉시, 걷기 좋은 도시로 자리매김…체류형 도보 관광 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해선 연계상품·쉼쿵 팸투어·명품길 걷기 등 다양한 콘텐츠 선보여

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 '걷는 관광객 200만 유치'를 목표로 추진해 온 '걷는 길 활성화 사업'을 통하여 지난 3년간 프로그램을 다양화하고 도보 관광 콘텐츠를 확장해 왔다.

강릉의 산·바다·도심을 잇는 걷는 길은 시민에게는 일상 속 걷기 문화를, 관광객에게는 바쁜 일상에서 벗어나 힐링과 여유를 찾는 새로운 여행방식을 제공하며 도시브랜드 가치를 높이고 있다.

강릉시 바우길을 걷는 대표 프로그램인 '주말걷기'는 매주 정례적으로 운영되며 시민과 관광객의 참여를 지속적으로 확대해 왔다. 지난 2024년 1월에는 700회를 달성했는데, 누적 거리로는 약 9800㎞에 달한다. 이는 강릉에서 스페인까지 걸어갈 수 있는 정도의 거리이다. 주말걷기는 오는 2026년 1월 중순에 800회를 눈앞에 두고 있을 만큼 강릉의 걷기 문화 정착에 큰 역할을 하고 있다.

2025년 1월에는 동해선 개통에 맞춘 체류형 도보 관광상품 '동해선 기차로 만나는 길'을 선보였다. 해당 상품은 기차 여행과 해파랑길 걷기, 관광지 투어를 연계한 1박 2일 프로그램으로, 올해 총 4회 진행되었으며 매 회차 모집이 빠르게 마감될 정도로 큰 인기를 끌었다.

또한, 장기체류형 프로그램인 '울트라바우길 100㎞ 답사대'는 지난 9월 5박 6일 동안 진행되었고, 올해 처음 추진한 '쉼쿵 팸투어'는 2박 3일 동안 강릉의 산·바다·마을을 잇는 코스를 걸으며 자연 속에서 힐링하는 프로그램으로 좋은 반응을 얻었다.

도보 관광의 국제적 확장에서도 성과를 만들었다. 올해 6월 처음으로 개최된 '2025 글로벌 강릉 트레일 페스타'에는 아시아트레일(ATN) 회원국 4개국의 관계자 55명을 포함해 총 1377명이 참가해 강릉의 걷는 길과 도보 관광 콘텐츠가 국제적으로 소개되며 걷기 좋은 도시 강릉을 알리는 계기가 되었다.

한편, 강릉시는 걷는 길의 고급화를 위해 경관과 문화자원이 뛰어난 코스를 발굴해 지난 2023년 2개, 2024년 3개 등 총 5개 노선을 '명품길'로 지정했다.

올해는 이를 기반으로 명품길 걷기 프로그램도 운영을 시작하여 시민과 관광객의 높은 관심을 받고 있으며, 최근 열풍인 '맨발걷기' 활성화를 위한 세족장, 흙먼지털이기 등을 추가 설치하는 등 편의시설을 확충해 나가고 맨발걷기 프로그램도 운영하고 있다.





엄금문 관광정책과장은 "강릉의 걷는 길은 도시의 매력을 가장 자연스럽게 느낄 수 있는 관광 콘텐츠로 성장하고 있으며, 앞으로도 시민과 관광객이 더 오래 머물고 다시 찾고 싶은 도시가 될 수 있도록 걷기 문화를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

