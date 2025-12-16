1500원 넘보는 환율…달러 약세인데 외환위기 이후 최고 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①환율 이달 평균 1470원 돌파…내년에도 고환율 장기화 우려
②금융위 "시장 변동성 확대에 경각심"…38조 시장안정 조치 유지
③현대차, 인도서 2위 자리 내줘…마힌드라에 추월
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 11월 고용·물가 지표 경계감에 하락
○11월 비농업 고용 4만명 증가 그칠 듯
○고용 둔화·고물가 우려에 투자자 관망세
TOP 3 NEWS
■ 이달 평균 1470원 찍은 환율, 내년 상단 1500원 이상 전망도
○내국인 해외투자 확대·日 엔화 약세 등 복합 영향
○내년, 올해 평균을 웃도는 고환율 전망…상단 1510원도
■ 금융위, 내년에도 38조 시장안정 프로그램 유지
○채권 및 단기자금시장 안정 위해 유동성 공급
○61조원 부동산PF 연착륙 지원 프로그램 유지
■ '비상 깜빡이' 켠 현대차…인도서 연간 판매 목표 밑돈다
○올 누적 판매 52만9462대
○마힌드라 57만4657대 '역전'
그래픽 뉴스 : "금반지 포기했는데 은수저도 20만원"…치솟는 가격에 돌 선물 공식 깨졌다
○실버바 품귀까지…귀금속 시장 '과열'
○한국금거래소, 실버바 내년 1월 1일까지 공급 중단
○"美 금리인하 기대감 ↑, 달러 강세 압력 ↓ 이유"
돈이 되는 法
■ 위너브라더스 인수 '로펌 삼국지'
○세계 최고 수준 로펌들 수 싸움
○트럼프 입김 영향 여부도 주목
■ [판결] "개인용 보트 영업용으로 써도 약관에 ‘면책’ 없으면 보험금 줘야"
○보험사에 1억 청구 소송…보험사는 "책임 없다"
○대법 "면책 규정 존재하지 않아…파기환송"
■ "퇴직연금 3조원 이탈할라" 롯데손보, 금융위에 소송전
○금융위는 "부실 탓 불가피"
○보험사의 금융당국 상대 소송은 '이례적'
오늘 핵심 일정
○국내
코스닥 아크릴 상장, 확정공모가 1만9500원
코스닥 리브스메드 청약, 확정공모가 5만5000원
○해외
09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (12월)
16:00 영국 고용 변화3M/3M (MoM)(10월)
17:15 프랑스 제조업 구매관리자지수 (12월)
22:30 미국 평균 시간당임금 (MoM)(11월)
22:30 미국 비농업고용지 (11월)
22:30 미국 실업률 (11월)
22:30 미국 소매판매 (MoM)(10월)
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 40%｜오후 40%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 보통
