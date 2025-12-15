'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

前 매니저 문자 속 계좌·이름은 "내것 맞아"

다만 "박나래에 링거 놔준 기억은 없어" 주장

방송인 박나래에게 불법 의료 시술을 했다는 의혹을 받는 이른바 '링거 이모'가 시술 사실 일부를 인정하면서도, 박나래와의 직접적인 연관성에 대해서는 부인했다. 그는 "반찬값 정도 벌려고 한 일"이라고 시인했지만, 박나래에게 수액을 놓았다는 전 매니저들의 주장에 대해서는 "전혀 기억이 안 난다"고 선을 그었다.

방송인 박나래. 앤파크

불법 시술은 인정·박나래 연관성은 부인

앞서 박나래의 전 매니저는 "2023년 7월 방송 촬영 후, 김해 호텔에서 처음 보는 사람에게 (박나래가) 링거를 맞은 적 있다"면서 '링거 이모' A씨와 주고받은 문자메시지를 공개한 바 있다. 해당 메시지에는 박나래가 투숙했던 것으로 추정되는 호텔 주소와 주사 비용, A씨의 계좌번호 및 입금 여부 등에 관한 대화가 담겨 있었다.

이에 15일 A씨는 문화일보에 문자 메시지에 남아 있는 그의 이름, 은행명, 계좌번호에 대해서는 "내 번호가 맞다"고 확인해주면서도 당시 박나래에게 의료 시술을 했는지 여부를 묻는 질문에는 "전혀 모르겠다"고 답했다. 아울러 "박나래가 누군지는 혹시 아느냐?"고 묻자 "예, 개그맨"이라면서도 그가 불법 진료를 받았는지 여부에 대해서는 "전혀 기억이 안 난다"고 거듭 주장했다.

"의사도 간호사도 아니다"…의료 면허 無"

A씨는 본인이 의사나 간호사 등 허가받은 의료인은 아니라고 인정했다. A씨는 의료 면허 취득 여부를 묻자 "전혀 아니다"라면서 "의약분업 전에 병원에서 좀 근무해서, 동네에서 약국에서 (약을) 보내줘서 반찬값 정도 벌었다. 그러다가 그만두고 아무것도 안 했다"고 말했다.

또한 A씨는 불법 의료 시술 지속 여부에 대해서는 "의약분업 된 뒤로는 약이 없어서 전혀 안 하고 있다"면서 "(그만둔 지)오래 됐다. 나이도 있고, 시력도 안 좋고 그래서…"라고 덧붙였다.

비의료인 인지 여부가 쟁점으로

한편 박나래는 A씨 외에도 '주사 이모'로 불리는 또 다른 인물 B씨로부터 의료기관이 아닌 오피스텔이나 차량 등에서 수액 주사 처치 등 불법 의료행위를 받았다는 의혹도 제기된 상태다.





향후 쟁점은 A씨, B씨가 모두 무면허라는 사실을 박나래가 인지했는지 여부에 쏠릴 것으로 보인다. 만약 박나래가 이를 알고도 시술을 요구하고 반복적으로 이용했다면 공범으로 인정될 가능성이 높다. 앞서 박나래 측은 B씨로부터 불법 의료 및 대리 처방을 받았다는 의혹에 대해 "면허가 있는 의사에게 영양제를 맞은 것"이라며 반박한 바 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

