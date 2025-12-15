본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

공사비 증가에 분양가도 상승… 기분양 단지 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크' 관심

정진기자

입력2025.12.15 09:30

시계아이콘02분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

분양가 상승 ‘파죽지세’… 지방 민간아파트 분양가, 올해 첫 2,000만원 돌파
건설공사비지수, 최근 5년 연속 상승… 기본형 건축비도 오름세 견조

공사비 증가에 분양가도 상승… 기분양 단지 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크' 관심
AD

신축 아파트 분양가가 고공행진을 이어가고 있다. 최근 몇 년간 건설 원자잿값과 공사비 등이 꾸준히 오르면서 분양가 인상 압력이 커졌다는 분석이다. 전국적으로 분양가 상승세가 가팔라진 가운데, 특히 지방 민간 아파트 분양가는 올해 처음으로 3.3㎡당 2,000만원대를 돌파하는 등 두드러진 강세를 보이자 현재 분양 중인 신축 아파트에도 수요자들의 관심이 높아지고 있다.


실제 부동산R114 자료를 보면 올해 전국 민간 아파트의 3.3㎡당 분양가는 2,131만원으로 집계됐다. 지난해(2,069만원) 대비 약 3% 오른 수치다. 특히 수도권 제외 지방의 분양가 상승세가 두드러진다. 올해 지방 민간 아파트의 3.3㎡당 분양가는 2,024만원으로, 지난해(1,816만원) 대비 약 11.45%가 오르며 처음으로 2,000만원대를 돌파했다.


이 같은 분양가 상승의 이유로는 공사비 상승이 우선 언급된다. 한국건설기술연구원이 발표한 '2025년 10월 건설공사비지수 동향' 자료를 보면, 올해 10월 건설공사비지수는 지난해 동월 대비 1.11% 상승한 131.74로 나타났다. 건설공사비지수는 같은 달 기준 △2021년 116.79 △2022년 125.6 △2023년 129.13 △2024년 130.29를 기록하며 최근 5년간 상승 흐름을 그려왔다.


분양가 상한에 영향을 미치는 기본형 건축비도 꾸준하게 오르고 있다. 올해 9월 국토교통부가 고시한 기본형 건축비는 3.3㎡당 약 717만4,200만원으로, 3년 전 동월과 비교해 약 14.18% 올랐다. 올해 3월 처음으로 3.3㎡당 700만원대를 돌파한 데 이어 다시 한 차례 인상된 것으로, 이러한 건축비 상승 기조는 한동안 이어질 것으로 보인다.


이 같은 기본형 건축비의 인상은 일반 아파트의 분양가에도 큰 영향을 미친다는 평가다. 기본형 건축비는 분양가 상한제(이하 분상제)가 적용되는 주택의 분양가 상한을 구성하는 항목 중 하나로, 분양가 산정의 중요한 기준선인 만큼 비 분상제 아파트라도 분양가 책정 시 인상된 기본형 건축비를 고려할 가능성이 높기 때문이다.


한 업계 관계자는 "공사비 인상과 더불어 신축 아파트 공급 절벽이 현실화되고 있다는 점도 향후 신축 아파트의 분양가를 더욱 높이는 요소로 작용할 것"이라며 "공급 부족과 분양가 고공행진이 맞물릴 것으로 우려되면서 분양가가 고정된 기분양 아파트들이 재조명받고 있다"고 말했다.


이러한 가운데, 충청남도에서 합리적인 분양가와 우수한 계약조건을 갖춘 신축 브랜드 아파트가 공급 중에 있어 수요자들의 관심이 집중된다.


두산건설이 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 일원에서 선보이는 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크'는 12월 13일(토)부터 일부 잔여 세대에 대해 선착순 동·호 지정 계약을 진행한다. 단지는 지하 2층~지상 최고 31층, 18개 동, 전용면적 59~114㎡ 총 1,618가구 규모로 조성된다.


선착순 계약의 경우 나이 및 거주 지역 제한, 주택 소유 여부 등과 관계없이 세대주와 세대원 모두 분양받을 수 있다. 특히 분양을 위한 청약 통장이 필요하지 않아 가점 경쟁에서 불리한 1인 가구 및 신혼부부 등 젊은 세대에게는 내 집 마련의 돌파구로 떠오르고 있다. 추첨 없이 원하는 동·호수를 선택해 계약할 수 있는 만큼 수요자들의 만족도 또한 높다.


단지는 합리적인 분양가로 공급된다. 전용면적 84㎡가 평균 4억6,000만원대로, 단지 인근 '청주SKVIEW자이' 동일 면적이 올해 9월 5억1,300만원에 거래된 것과 비교해 5,000만원 이상 낮은 수준이다. 아울러 단지는 두산건설의 하이엔드 브랜드 '두산위브더제니스'가 적용돼 차별화된 상품성과 미래가치를 기대할 수 있다는 평가다.


실제 단지는 우수한 상품성을 자랑한다. 우선 단지는 남향 위주로 배치돼 채광성이 우수하며, 전 세대 판상형 구조로 설계돼 통풍성을 극대화했다. 아울러 대부분의 세대에 선호도 높은 4BAY 판상형 구조가 적용된다. 팬트리, 드레스룸, 다용도실 등 넉넉한 수납 공간도 도입돼 실용성과 편의성을 한층 높였다.


다양한 커뮤니티 시설도 마련된다. 입주민들의 건강을 위한 피트니스, 골프연습장, GX룸 등의 스포츠 시설과 휴식 공간인 카페라운지, 자녀들을 위한 작은도서관, 독서실, 돌봄센터 등 다채로운 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.


미래가치도 높다. 단지와 인접한 봉명동(청주시농수산물도매시장 부지)이 도시재생혁신지구로 지정돼 수혜가 예상된다. 국토교통부에 따르면 청주시 흥덕구 봉명동 일대는 지역산업의 도심 허브 및 문화·주거·상업 기능이 융합된 복합개발거점으로 탈바꿈할 예정으로, 여성복합커뮤니티센터, 복합문화도서관, 스마트오피스 등 다양한 인프라를 비롯해 업무, 주거, 생활SOC, 상업시설 등이 복합적으로 구축될 계획이다.


여기에 단지는 계약금 5%에 1차 계약금 1,000만 원 정액제'가 적용된다. 이에 따라 수분양자는 입주 시까지 계약금 외 별도의 추가 비용 없이 분양을 진행할 수 있어, 초기 자금 부담을 덜 수 있을 것으로 보인다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 두산위브더제니스 청주 센트럴파크의 견본주택은 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 일원에 마련돼 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
농업 바꾼 FTA
  • 25.12.1510:17
    ⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다
    ⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다

    정부가 추진해 온 FTA(자유무역협정) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순

  • 25.12.1209:58
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 제주 축산 현장에서 실질적인 성과를 내고 있다. 제주 한라산바이오는 그 대표적인 사례로, 가축분뇨를 재생에너지와 비료로 전환하며 지역 축산업의 환경 기반을 바꾼 시설로 꼽힌다. 제주에서는 약 55만~60만마리의 돼지가 사육되며 하루 2500t 가까운 분뇨가 발생하는데, 한라산바이오는 이를 안정적으로 처리하고 자원화하는 데 핵심 역할을 하고 있다. 현장에서는 "분뇨가

  • 25.12.1108:51
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③

    "자유무역협정(FTA) 국내 보완대책을 통해 설립된 '충주 거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충북 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실 전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다.

  • 25.12.1010:18
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②

    59개 국가와의 (자유무역협정FTA) 체결 이후 축산농가의 부담을 줄이고 경쟁력을 강화하기 위한 정부의 국내보완대책 가운데 하나가 '조사료생산기반확충 사업'이다. 조사료는 볏짚이나 목초 등 거친 섬유질 위주의 사료로, 이 사업을 통해 국산 조사료의 생산·유통·가공 기반을 갖춘 지역 단위 가공·유통센터가 확충되면서 국산 조사료 품질과 시장 신뢰도가 눈에 띄게 개선됐다는 평가가 나온다. 전북 김제에 위치한 전주김제

  • 25.12.0909:11
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①

    올해 3분기 기준 한국은 22개의 자유무역협정(FTA) 발효를 통해 59개 국가와 FTA를 활용한 무역에 나서고 있다. 한국의 첫 FTA인 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 4월 이후 약 21년 5개월 만의 성과다. 정부는 현재 전 세계 국내총생산(GDP) 85% 수준인 FTA 네트워크를 글로벌 1위인 90%까지 더 넓고 촘촘하게 확충할 방침이다. FTA 네트워크 확대에 따라 한국의 수출 시장이 넓어진 만큼 수출액도 2004년 2538억달러에서 2024년 6836

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기