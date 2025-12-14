본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

대통령경호처 "청와대 댕댕런 보장, 불시검문 제한"

송승섭기자

입력2025.12.14 12:00

시계아이콘00분 48초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

대통령경호처 "경호구역 재지정 최소화"
댕댕런, 북악산 등산길도 통제 제한하기로
청와대 진입로 5곳 '검문소' 명칭 없애

대통령경호처 "청와대 댕댕런 보장, 불시검문 제한" 지난 12일 서울 청와대본관에서 관계자들이 유리창 청소작업을 하고 있다. 지난 2022년 5월 윤석열 정부 출범과 함께 시작된 ‘용산 시대’가 3년 7개월 만에 막을 내릴 예정이다. 2025.12.12 조용준 기자
AD

대통령경호처는 14일 대통령실의 청와대 이전에 따른 시민 불편을 최소화하겠다고 밝혔다. 우려가 제기됐던 청와대 인근 달리기나 등산도 최대한 국민 친화적으로 보장하고, 과거 청와대 진입로에서 이뤄지던 불시검문도 제한한다고 강조했다.


경호처는 이날 보도자료를 내고 "대통령경호처는 (청와대) 경호구역 재지정을 추진하면서 법적 기준과 안전성 검토를 바탕으로 필요한 범위 내에서 최소화해 설정했다"고 했다. 이는 국가원수의 안전을 확보하면서도 국민 일상과 편의를 존중하는 '열린 경호·낮은 경호'의 일환이라고 설명했다.


특히 경호처는 "시민 불편을 최소화하기 위한 다양한 조치를 추진할 계획"이라면서 "우려 목소리가 제기된 러너들의 청와대 주변 달리기(댕댕런)도 보장한다"고 언급했다. 청와대 주변 달리기는 강아지 모양으로 지도를 그릴 수 있어 인기를 얻은 달리기 코스다. 문재인 정부에서 개방했던 북악산 등산로 역시 "통제 최소화를 기조로 최대한 국민 친화적으로 진행할 예정"이라고 했다.


청와대로 접근 가능한 5개 진입로에서는 '검문소' 명칭을 사용하지 않기로 했다. 과거 청와대 검문소는 일반 시민의 목적지를 확인하고 물품을 검색하던 역할을 했지만, 앞으로는 원활한 차량 흐름 관리 정도로 제한할 방침이다. 경복궁역~청와대~국립민속박물관을 잇는 평일 자율주행 버스도 제한 없이 계속 운영할 방안을 모색 중이라고 경호처는 전했다.


이 밖에도 경호처는 청와대 복귀 준비를 계기로 땅 꺼짐(싱크홀) 안전 점검, 지하 하수관거 안전 점검, 교통 체제 개선, 시설물 및 환경정비 등에 일조했다고 알렸다.


지금 뜨는 뉴스

AD

황인권 대통령경호처장은 "청와대 복귀 과정에서 필요한 경호·안전 조치는 철저히 준비하되 주권자인 국민의 일상과 편의는 최대한 존중할 것"이라며 "국민주권 정부가 약속한 '열린 경호·낮은 경호' 원칙은 앞으로도 흔들림 없이 지켜나 갈 것"이라고 말했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기