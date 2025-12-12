본문 바로가기
장흥 체육인재개발원 개원…체육 전문교육 거점 출범

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.12.12 14:18

김성 군수, "새로운 100년 여는 스포츠 중심지 될 것"

대한민국 체육인재개발원이 전남 장흥에서 개원식을 열고 체육 인재 양성을 위한 공식 운영에 들어갔다. 개발원은 국가 차원의 선수·지도자 교육을 맡는 종합 연수기관으로, 향후 체육 전문인력 양성의 핵심 거점 역할이 기대된다.

장흥 체육인재개발원 개원…체육 전문교육 거점 출범 대한민국 체육인재개발원 개원식에 참석한 관계자들이 11일 전남 장흥군에서 열린 점등식에서 기념 촬영하고 있다. 장흥군 제공
12일 장흥군에 따르면 대한민국 체육인재개발원은 전날 장흥군 부산면 지천리에서 개원식을 개최했다. 이날 행사에는 유승민 대한체육회장, 김영록 전라남도지사, 김성 장흥군수 등 체육 관계자 200여 명이 참석해 개원을 축하했다.


개원식은 점등식과 헌정식, 대한체육회장의 교육 계획 발표 등으로 진행됐으며, 참석자들은 개발원 시설과 교육 콘텐츠를 현장에서 둘러보며 운영 방향을 공유했다.


개발원은 선수, 지도자, 스포츠 전문가, 생활체육 관계자 등 체육계 전반을 이끌 인재를 체계적으로 육성하기 위한 교육·연수 기관으로 건립됐다. 총사업비 471억원이 투입됐으며, 2022년 착공 이후 3년간의 공사를 거쳐 완공됐다.


지상 4층, 연면적 1만1,159㎡ 규모의 개발원은 교육동, 숙박동, 다목적체육관 등을 갖추고 있으며, 최대 200여 명의 교육생을 동시에 수용할 수 있다. 현재는 시범 운영 단계이며, 2026년부터 지도자 역량 강화 교육의 상시 운영, 스포츠 행정 전문인력 양성 등 종합적인 체육인재 육성 프로그램을 본격 추진할 계획이다.


김성 장흥군수는 "체육인재개발원이 대한민국 스포츠의 새로운 100년을 여는 중심지가 될 것이다"며 "장흥군도 든든한 동반자로서 새로운 이정표를 함께 만들어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
