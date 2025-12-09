본문 바로가기
이충우 여주시장, 박시선 부의장과 여주시 현안 둘러싸고 '정면충돌'

이종구기자

입력2025.12.09 16:16

‘공포 마케팅’ 논란 속 책임행정 실종 도마위
시청사 이전·하동제일시장 재개발 등
지역 주요 현안마다 극한 대립

여주시 핵심 현안을 둘러싸고 박시선 여주시의회 부의장과 이충우 여주시장이 날선 공방을 벌였다.

이충우 여주시장, 박시선 부의장과 여주시 현안 둘러싸고 '정면충돌' 이충우 여주시장(왼쪽)과 박시선 시의회 부의장 모습. 여주시·시의회 제공
박 부의장은 최근 시정질의에서 원도심 재생의 상징적 과제였던 하동제일시장 재개발이 사실상 무산된 책임을 정조준했다.


박 부의장은 "LH 철수 이후 민선 8기는 여러 차례 사업 정상화를 선언했지만 그 결과는 '검토 중'만 남았다"며 "전임 정부와 중앙정책 변화라는 변명만 반복할 뿐 대체 주체 확보나 재정계획 등 실질적 해법은 전혀 보이지 않는다"고 지적했다.


특히 "민간전환을 이야기하면서도 로드맵, 투자구조, 시 재정지원 계획 어느 것 하나 구체화된 게 없다"며 "결국 시민들에게 반복된 희망고문만 안기고 있다"고 날을 세웠다.


이에 대해 이 시장은 "외부 정책 변화에 의해 LH가 철수한 사안"이라면서 "민간주도 재추진을 지속적으로 검토 중"이라고 기존 입장을 되풀이했다.


그러나 박 부의장은 "취임 후 2년 반이 지나도록 여전히 검토 단계라는 것은 행정 실행력 붕괴를 스스로 인정하는 것과 다름없다"고 반박했다.


이와 함께 여주시 신청사 이전사업을 둘러싼 '공포 마케팅' 논란 등 정치적 공방으로 이어지면서 지역여론까지 양분되는 양상이다.


핵심 쟁점은 이충우 시장이 지역 간담회와 각종 모임에서 반복해온 "민주당 후보가 당선되면 신청사 사업이 전면 백지화되거나 중단될 수 있다"는 발언이다.


지난 8일 공개된 시의회 속기록에 따르면 박 부의장은 시정질의에서 "1500억원 규모 신청사 이전은 이미 예산 의결과 설계·용역 계약 단계까지 완료된 사업으로, 단순히 시장이 바뀐다고 중단되거나 취소될 수 있는 구조가 아니다"라며 "시장 발언은 사실과 동떨어진 공포 조성, 이른바 공포 마케팅"이라고 직격했다.


박 부의장은 이어 "선거를 앞두고 특정 정당의 집권 여부를 도시발전 무산과 연결 짓는 것은 시민의 합리적 판단을 흐리게 할 위험이 크다"며 "행정책임자가 오히려 정쟁의 불씨를 키우고 있다"는 의미를 부각하면서 비판했다.


이에 대해 이 시장은 시정 답변에서 "시청사 이전 논쟁 과정에서 다양한 의견을 확인하는 차원이었다"고 해명했다.

이충우 여주시장, 박시선 부의장과 여주시 현안 둘러싸고 '정면충돌' 이충우 여주시장(왼쪽)과 박시선 시의회 부의장 간의 시정질의 모습. 여주시의회 제공


도시재생혁신지구 추진을 놓고도 첨예한 시각차가 드러났다. 박 부의장은 "중앙정부 사업이라 홍보하지만 실제로는 시가 1000억원에 가까운 재정 부담을 떠안게 된다"며 "사전 타당성 검증 없이 대규모 재정 리스크를 시민에게 전가하는 구조"라고 주장했다.


그는 "지금 여주시 재정여건을 감안하면 사실상 '도박성 투자'에 가깝다"며 "후손에게 빚더미 행정을 물려줄 우려가 크다"고 직격했다.


이에 대해 이 시장은 "국비 지원과 민간투자 유치 등 복합구조로 시 재정부담을 최소화할 계획"이라며 "도시경쟁력 회복을 위한 불가피한 선택"이라고 반박했다.


하지만 박 부의장은 "추계자료와 시뮬레이션 없이 낙관적 설명만 반복하고 있다"며 구체성과 투명성 부재를 다시 문제 삼았다.


남한강 3보 수문 개방과 관련한 지역사회 혼란도 쟁점으로 떠올랐다. 박 부의장은 "수문 전면 개방으로 농업용수 공급 차질이 발생할 수 있다는 소문이 확산됐고 시민 불안이 극심했지만 시는 제대로 된 설명도 대응도 하지 않았다"고 질타했다.


그는 "사실관계를 빠르게 바로잡지 않은 결과, 불필요한 갈등과 오해가 커졌다"며 "위기관리 능력 부재를 단적으로 보여주는 사례"라고 주장했다.


이 시장은 이에 대해 "환경부 소관 사안으로 개방 여부는 확정된 바 없다"며 "필요한 경우 시민설명회를 검토하겠다"고 답변했다.


박 부의장은 "문제가 생기고 나서야 설명회를 하겠다는 것은 사후약방문 행정"이라고 평가절하했다.


군 미사일 부대 관련 논란도 본회의장에서 재점화됐다. 박 부의장은 "당초 조성 가능성을 열어뒀던 입장이 요즘 들어 갑자기 '반대'로 선회했다"며 "시장 개인 정치일정이나 여론 눈치를 본 것 아니냐"고 질문했다.


그는 "국방 관련 사안은 정치적 유불리가 아니라 시민안전·환경·재산권 보호를 기준으로 일관되게 대응해야 한다"고 강조했다.


이에 이 시장은 "처음부터 시민 불안 해소가 최우선 원칙이었다"며 "조성 찬성을 공식화한 적은 없다"고 해명했다.




여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

